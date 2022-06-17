Велика Британія оцінила «досягнення» РФ у війні проти України

Начальник штабу оборони Великої Британії назвав розв'язану Путіним війну страшною помилкою Росії

Росія вже «стратегічно програла» війну з Україною, зазнавши великих втрат і посиливши НАТО, до якого хочуть приєднатися Фінляндія та Швеція. Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє BBC.

«Це страшна помилка з боку Росії. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну», – вважає високопоставлений офіцер.

Радакін припускає, що президент Росії Володимир Путін може досягти тактичних успіхів найближчими тижнями, але для цього йому вже довелося використати близько 25% потужності своєї армії.

Такою високою ціною Путін зміг відвоювати крихітну частину території, отримавши при цьому 50 тис. людей убитими або пораненими, додав Радакін.

Він ще раз запевнив, що Велика Британія підтримуватиме Київ у довгостроковій перспективі постачанням великої кількості зброї.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії закупив та відремонтував понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109, які відправить в Україну.

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