Біля Херсона окупанти можуть здійснювати атаки під чужим прапором – ISW

Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона

РФ намагається перешкодити цивільній підтримці українських контрнаступальних операцій

Російські окупанти поблизу Херсона можуть проводити атаки під чужим прапором, видаючи власні удари за дії Збройних сил України, щоб зменшити підтримку місцевими мешканцями контрнаступу ЗСУ. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Росіяни і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду. Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів», – кажуть в ISW.

Також росіяни обстрілювали українські позиції – ймовірно, у спробі завадити просуванню українців.

«Російські війська можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором навколо Херсона, щоб перешкодити цивільній підтримці українських контрнаступальних операцій», – припускають аналітики.

Зокрема, в ISW наводять повідомлення ОК «Південь» про жертви серед мирного населення під час вибуху 15 червня на місцевому ринку в Чорнобаївці. За словами українських військових, росіяни прагнуть дестабілізувати громадську думку в Херсоні та звинувачують українські сили в ударах по цивільній інфраструктурі.

Як відомо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків».