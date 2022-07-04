Україна арештувала майно Росії і Білорусі на 360 млн грн

Офіс генпрокурора розраховує на конфіскацію арештованого майна Росії і Білорусі у подальшому

Вантажі були ввезені на територію України з порушенням митного законодавства

Українські правоохоронці наклали арешт на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У рамках досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України.

«З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, СБУ арештувала активи турагентства, повʼязаного з російським бізнесменом. Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Також у Харківській області Служба безпеки України (СБУ) арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Разом з тим Україна заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.