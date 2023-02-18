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«Великий наступ» Путіна: міністр оборони Британії розкрив правду про «успіхи» РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Великий наступ» Путіна: міністр оборони Британії розкрив правду про «успіхи» РФ
РФ кинула у м'ясорубку мобілізованих солдат
фото з відкритих джерел

Окупанти, якщо і просуваються, то «на метри, а не кілометри» 

Російська армія зазнає величезних втрат в Україні, не демонструючи готовності відмовитися від тактики «м'ясорубки», і щосили намагається продовжувати наступ, який якщо і просувається, то «на метри, а не кілометри». Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, пише газета Financial Times.

Незважаючи на побоювання, що Росія готова розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, «немає жодних свідчень великого зосередження російських сил», подібного до того, яке було 24 лютого минулого року, зазначив Воллес.

На його думку, найбільше, що вдалося Москві досі - це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих. Однак ці операції призвели до великих втрат, заявив міністр оборони Британії.

«На сьогоднішній день немає жодних свідчень значного, великого російського наступу, – цитує Воллеса FT. – Те, що ми побачили, – це просування фронтами, але ціною тисяч життів».

Він додав, що західні союзники України «більш ніж будь-коли сповнені рішучості» допомогти Україні дати відсіч російським військам. Однак попередив, що до постачання винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.

Раніше міністр оборони Британії повідомив, скільки відсотків російської армії воює в Україні

https://glavcom.ua/columns/chornovil/chi-dijsno-pochnetsja-velikij-nastup-putina-909189.html
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Теги: Велика Британія росія війна наступ

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