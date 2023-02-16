Росія втрачає 2000 солдатів за незначні метри просування вперед – розвідка НАТО

Путінська тактика кидати призовників «людською хвилею» не діє так ефективно, як очікували в Кремлі

Російська армія втрачає 2000 військових за кожні 90 метрів просування українською землею. Про це пише The Times з посиланням на дані розвідки НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання не пише, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені. Проте міністр США Ллойд Остін заявив, що путінська тактика «брати живою силою» не діє так ефективно, як російський диктатор цього очікував.

«Росія продовжує залучати велику кількість додаткових людей до боротьби. Більшість людей погано навчені та погано оснащені, і через це ми бачимо, що вони несуть багато втрат», – сказав Остін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

The Times пише, що цифри з'явилися під час обговорення нових постачань озброєнь Україні в середу. Нова зброя має дозволити Києву потіснити Росію на полі бою в наступні три місяці. Під час обговорення міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що російські сухопутні війська зараз «сильно порідшали та деморалізовані».

Нагадаємо, що Міністр оборони Британії повідомив, скільки відсотків російської армії воює в Україні. Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб «пробити» оборону України. Скоріше, «ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед».

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.