Санкції вдарять по цінах у Росії. Поточні результати

Через проблеми з платежами імпорт Росії із Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1. Російський газопровід «Сила Сибіру» постачає газ із родовищ Іркутської області та Якутії на Далекий Схід та до Китаю.

Сама Іркутська область газифікована лише на 1% за середнього рівня газифікації у Росії – 73%.

Із приходом «Сили Сибіру» рівень газифікації області не зріс.

Для Росії «Сила Сибіру» стала інструментом зовнішньої політики, зокрема можливістю встановити тісніші економічні відносини з Китаєм, який платить Росії за газ менше, ніж іншим постачальникам.

«Сила Сибіру» окупиться не раніше 2048 року, лише якщо ціна газу на кордоні з Китаєм складе 360-400 доларів за кубометр – це вдвічі вище за середню ціну експорту «Газпрому» до Європи за перші дев'ять місяців 2017 року.

2. Ціни на техніку та електроніку в Росії зростуть на 15–20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти «російського Swift» – Систему передачі фінансових повідомлень Центробанку (СПФС).

ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакету санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.

Фактично, це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.

Якщо іноземні банки, підключені до СПФС, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до зниження імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10–20% залежно від категорії.

Через проблеми з платежами імпорт із Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.

3. «Газпром» підписав меморандум з Іраном про постачання російського газу.

Російський енергетичний гігант «Газпром» підписав меморандум з Національною іранською газовою компанією (NIGC) про постачання російського трубопровідного газу до Ірану.

Іран має другі за величиною газові запаси у світі після Росії. Санкції США завадили доступу Ірану до технологій і сповільнили розвиток його експорту газу.

У липні 2022 року «Газпром» підписав меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва з Національною іранською нафтовою компанією (NIOC) на суму близько 40 мільярдів доларів, але жодних конкретних угод із цієї угоди не випливає.

За його умовами «Газпром» повинен був допомогти NIOC розробити газові родовища Кіш і Північний Парс і шість нафтових родовищ, а також взяти участь у завершенні проєктів зрідженого природного газу (СПГ) і будівництві експортних газопроводів.

4. Доходи Росії від продажу нафти і газу у червні зростуть майже на 50% у річному обчисленні і становитимуть $9,4 млрд.

Прогнозований обсяг нафтогазових доходів Росії у червні становитиме 814 млрд рублів, тобто $9,4 млрд, проти 794 млрд рублів у травні і 529 млрд рублів у червні 2023 року.

Подібне зростання зумовлене скороченням субсидій для нафтопереробних заводів та відображає здатність російської економіки обмежити вплив санкцій.

Попри введені Заходом обмежувальні заходи, Росія зуміла перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечивши такі необхідні фінансові потоки для свого бюджету.

Це, у свою чергу, дозволило значно збільшити витрати на оборону та безпеку з моменту початку війни в Україні у лютому 2022 року.

5. Найбільшими покупцями російського мазуту у травні стали Індія та Китай.

Індія та Китай були основними напрямками експорту російського морського мазуту та вакуумного газойлю (VGO) у травні.

Російський морський експорт мазуту та VGO минулого місяця зріс на 12% у порівнянні з квітнем приблизно до 4 мільйонів метричних тонн, чому сприяло завершення сезонного технічного обслуговування.

Повне ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти набуло чинності у лютому 2023 року, і основна частина російського мазуту та VGO була перенаправлена в інші регіони, переважно в Азію.

У травні прямі поставки мазуту та VGO з російських портів до Індії зросли до 0,7 млн тонн з 0,6 млн тонн у попередньому місяці.

Російські завантаження мазуту в Китай зросли минулого місяця приблизно до 520 тис. тонн з 450 тис. тонн у квітні.

За словами трейдерів, Китай та Індія імпортують прямогонний мазут і VGO для переробки, частково замінюючи більш дорогі барелі марки Urals.

6. США оприлюднили оновлений список країн-спонсорів торгівлі людьми у який тепер внесені РФ і Білорусь – пресслужба Держдепартаменту США.

«Звіт включає 13 країн, у яких документально підтверджено «політику або схему» торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці у пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів», – йдеться у повідомленні.

У цьому списку також є: Афганістан, Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, КНДР, Південний Судан, Судан, Сирія і Туркменістан.

7. Країни ЄС погодили санкції щодо Білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» в обмежувальних заходах проти Росії.

Санкції проти Білорусі стосуються товарів подвійного призначення, у тому числі чіпів, що використовуються у побутовій техніці, а також передових технологій та військової продукції.

Положення у санкційному пакеті, яке б дозволяло експортувати білоруський калій та сільськогосподарські товари через Європу у разі стрибка цін, із підсумку виключили. Його просили залишити деякі європейські країни.

8. Перший мільярдер з РФ домігся скасування санкцій ЄС у суді.