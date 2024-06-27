Санкції вдарять по цінах у Росії. Поточні результати
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій
1. Російський газопровід «Сила Сибіру» постачає газ із родовищ Іркутської області та Якутії на Далекий Схід та до Китаю.
- Сама Іркутська область газифікована лише на 1% за середнього рівня газифікації у Росії – 73%.
- Із приходом «Сили Сибіру» рівень газифікації області не зріс.
- Для Росії «Сила Сибіру» стала інструментом зовнішньої політики, зокрема можливістю встановити тісніші економічні відносини з Китаєм, який платить Росії за газ менше, ніж іншим постачальникам.
- «Сила Сибіру» окупиться не раніше 2048 року, лише якщо ціна газу на кордоні з Китаєм складе 360-400 доларів за кубометр – це вдвічі вище за середню ціну експорту «Газпрому» до Європи за перші дев'ять місяців 2017 року.
2. Ціни на техніку та електроніку в Росії зростуть на 15–20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти «російського Swift» – Систему передачі фінансових повідомлень Центробанку (СПФС).
- ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакету санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.
- Фактично, це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.
- Якщо іноземні банки, підключені до СПФС, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до зниження імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10–20% залежно від категорії.
- Через проблеми з платежами імпорт із Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.
3. «Газпром» підписав меморандум з Іраном про постачання російського газу.
- Російський енергетичний гігант «Газпром» підписав меморандум з Національною іранською газовою компанією (NIGC) про постачання російського трубопровідного газу до Ірану.
- Іран має другі за величиною газові запаси у світі після Росії. Санкції США завадили доступу Ірану до технологій і сповільнили розвиток його експорту газу.
- У липні 2022 року «Газпром» підписав меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва з Національною іранською нафтовою компанією (NIOC) на суму близько 40 мільярдів доларів, але жодних конкретних угод із цієї угоди не випливає.
- За його умовами «Газпром» повинен був допомогти NIOC розробити газові родовища Кіш і Північний Парс і шість нафтових родовищ, а також взяти участь у завершенні проєктів зрідженого природного газу (СПГ) і будівництві експортних газопроводів.
4. Доходи Росії від продажу нафти і газу у червні зростуть майже на 50% у річному обчисленні і становитимуть $9,4 млрд.
- Прогнозований обсяг нафтогазових доходів Росії у червні становитиме 814 млрд рублів, тобто $9,4 млрд, проти 794 млрд рублів у травні і 529 млрд рублів у червні 2023 року.
- Подібне зростання зумовлене скороченням субсидій для нафтопереробних заводів та відображає здатність російської економіки обмежити вплив санкцій.
- Попри введені Заходом обмежувальні заходи, Росія зуміла перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечивши такі необхідні фінансові потоки для свого бюджету.
- Це, у свою чергу, дозволило значно збільшити витрати на оборону та безпеку з моменту початку війни в Україні у лютому 2022 року.
5. Найбільшими покупцями російського мазуту у травні стали Індія та Китай.
- Індія та Китай були основними напрямками експорту російського морського мазуту та вакуумного газойлю (VGO) у травні.
- Російський морський експорт мазуту та VGO минулого місяця зріс на 12% у порівнянні з квітнем приблизно до 4 мільйонів метричних тонн, чому сприяло завершення сезонного технічного обслуговування.
- Повне ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти набуло чинності у лютому 2023 року, і основна частина російського мазуту та VGO була перенаправлена в інші регіони, переважно в Азію.
- У травні прямі поставки мазуту та VGO з російських портів до Індії зросли до 0,7 млн тонн з 0,6 млн тонн у попередньому місяці.
- Російські завантаження мазуту в Китай зросли минулого місяця приблизно до 520 тис. тонн з 450 тис. тонн у квітні.
- За словами трейдерів, Китай та Індія імпортують прямогонний мазут і VGO для переробки, частково замінюючи більш дорогі барелі марки Urals.
6. США оприлюднили оновлений список країн-спонсорів торгівлі людьми у який тепер внесені РФ і Білорусь – пресслужба Держдепартаменту США.
- «Звіт включає 13 країн, у яких документально підтверджено «політику або схему» торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці у пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів», – йдеться у повідомленні.
- У цьому списку також є: Афганістан, Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, КНДР, Південний Судан, Судан, Сирія і Туркменістан.
7. Країни ЄС погодили санкції щодо Білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» в обмежувальних заходах проти Росії.
- Санкції проти Білорусі стосуються товарів подвійного призначення, у тому числі чіпів, що використовуються у побутовій техніці, а також передових технологій та військової продукції.
- Положення у санкційному пакеті, яке б дозволяло експортувати білоруський калій та сільськогосподарські товари через Європу у разі стрибка цін, із підсумку виключили. Його просили залишити деякі європейські країни.
8. Перший мільярдер з РФ домігся скасування санкцій ЄС у суді.
- Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера, Дмитра Пумпянського про виключення себе та дружини з санкційних списків ЄС. Про це йдеться у рішенні суду.
- У постанові повідомляється, що той факт, що Пумпянський колишній співвласник групи «Сінара» та Трубної металургійної компанії (ТМК) і входив до складу їх топменеджменту, не дозволяє віднести його до «провідних бізнесменів, які працюють у Росії», або «бізнесменів, залучених до секторів економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу уряду РФ».
- Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано. Також Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом. Крім цього зазначається, що суд вивів з чорного списку ЄС дружину мільярдера Галину.
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