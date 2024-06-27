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Володимир Омелян Політик

Санкції вдарять по цінах у Росії. Поточні результати

glavcom.ua
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Через проблеми з платежами імпорт Росії із Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1. Російський газопровід «Сила Сибіру» постачає газ із родовищ Іркутської області та Якутії на Далекий Схід та до Китаю.

  • Сама Іркутська область газифікована лише на 1% за середнього рівня газифікації у Росії – 73%.
  • Із приходом «Сили Сибіру» рівень газифікації області не зріс.
  • Для Росії «Сила Сибіру» стала інструментом зовнішньої політики, зокрема можливістю встановити тісніші економічні відносини з Китаєм, який платить Росії за газ менше, ніж іншим постачальникам.
  • «Сила Сибіру» окупиться не раніше 2048 року, лише якщо ціна газу на кордоні з Китаєм складе 360-400 доларів за кубометр – це вдвічі вище за середню ціну експорту «Газпрому» до Європи за перші дев'ять місяців 2017 року.

2. Ціни на техніку та електроніку в Росії зростуть на 15–20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти «російського Swift» – Систему передачі фінансових повідомлень Центробанку (СПФС).

  • ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакету санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.
  • Фактично, це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.
  • Якщо іноземні банки, підключені до СПФС, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до зниження імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10–20% залежно від категорії.
  • Через проблеми з платежами імпорт із Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини – на 33%.

3. «Газпром» підписав меморандум з Іраном про постачання російського газу.

  • Російський енергетичний гігант «Газпром» підписав меморандум з Національною іранською газовою компанією (NIGC) про постачання російського трубопровідного газу до Ірану.
  • Іран має другі за величиною газові запаси у світі після Росії. Санкції США завадили доступу Ірану до технологій і сповільнили розвиток його експорту газу.
  • У липні 2022 року «Газпром» підписав меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва з Національною іранською нафтовою компанією (NIOC) на суму близько 40 мільярдів доларів, але жодних конкретних угод із цієї угоди не випливає.
  • За його умовами «Газпром» повинен був допомогти NIOC розробити газові родовища Кіш і Північний Парс і шість нафтових родовищ, а також взяти участь у завершенні проєктів зрідженого природного газу (СПГ) і будівництві експортних газопроводів.

4. Доходи Росії від продажу нафти і газу у червні зростуть майже на 50% у річному обчисленні і становитимуть $9,4 млрд.

  • Прогнозований обсяг нафтогазових доходів Росії у червні становитиме 814 млрд рублів, тобто $9,4 млрд, проти 794 млрд рублів у травні і 529 млрд рублів у червні 2023 року.
  • Подібне зростання зумовлене скороченням субсидій для нафтопереробних заводів та відображає здатність російської економіки обмежити вплив санкцій.
  • Попри введені Заходом обмежувальні заходи, Росія зуміла перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечивши такі необхідні фінансові потоки для свого бюджету.
  • Це, у свою чергу, дозволило значно збільшити витрати на оборону та безпеку з моменту початку війни в Україні у лютому 2022 року.

5. Найбільшими покупцями російського мазуту у травні стали Індія та Китай.

  • Індія та Китай були основними напрямками експорту російського морського мазуту та вакуумного газойлю (VGO) у травні.
  • Російський морський експорт мазуту та VGO минулого місяця зріс на 12% у порівнянні з квітнем приблизно до 4 мільйонів метричних тонн, чому сприяло завершення сезонного технічного обслуговування.
  • Повне ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти набуло чинності у лютому 2023 року, і основна частина російського мазуту та VGO була перенаправлена в інші регіони, переважно в Азію.
  • У травні прямі поставки мазуту та VGO з російських портів до Індії зросли до 0,7 млн тонн з 0,6 млн тонн у попередньому місяці.
  • Російські завантаження мазуту в Китай зросли минулого місяця приблизно до 520 тис. тонн з 450 тис. тонн у квітні.
  • За словами трейдерів, Китай та Індія імпортують прямогонний мазут і VGO для переробки, частково замінюючи більш дорогі барелі марки Urals.

6. США оприлюднили оновлений список країн-спонсорів торгівлі людьми у який тепер внесені РФ і Білорусь – пресслужба Держдепартаменту США.

  • «Звіт включає 13 країн, у яких документально підтверджено «політику або схему» торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці у пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів», – йдеться у повідомленні.
  • У цьому списку також є: Афганістан, Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, КНДР, Південний Судан, Судан, Сирія і Туркменістан.

7. Країни ЄС погодили санкції щодо Білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» в обмежувальних заходах проти Росії.

  • Санкції проти Білорусі стосуються товарів подвійного призначення, у тому числі чіпів, що використовуються у побутовій техніці, а також передових технологій та військової продукції.
  • Положення у санкційному пакеті, яке б дозволяло експортувати білоруський калій та сільськогосподарські товари через Європу у разі стрибка цін, із підсумку виключили. Його просили залишити деякі європейські країни.

8. Перший мільярдер з РФ домігся скасування санкцій ЄС у суді.

  • Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера, Дмитра Пумпянського про виключення себе та дружини з санкційних списків ЄС. Про це йдеться у рішенні суду.
  • У постанові повідомляється, що той факт, що Пумпянський колишній співвласник групи «Сінара» та Трубної металургійної компанії (ТМК) і входив до складу їх топменеджменту, не дозволяє віднести його до «провідних бізнесменів, які працюють у Росії», або «бізнесменів, залучених до секторів економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу уряду РФ».
  • Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано. Також Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом. Крім цього зазначається, що суд вивів з чорного списку ЄС дружину мільярдера Галину.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції війна

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