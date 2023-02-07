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Вибухи в Харкові: по місту випустили до 10 ракет

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибухи в Харкові: по місту випустили до 10 ракет
фото ілюстративне

У центр Харкова влучило від 6 до 10 ракет

У Харкові ввечері, 7 лютого, чути вибухи. Окупанти гатять по центру міста. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Повітряну тривого оголосили о 22:58. Одразу після цього в місті чули звуки вибухів. 

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!», – пише Синєгубов. 

Попередньо, поцілили С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Теги: Харків вибух окупанти Олег Синєгубов

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