Від початку доби бойовики один раз порушили «режим тиші»

Станом на 7 годину ранку 27 березня, зафіксовано 1 обстріл з боку російсько-окупаційних військ

Збройні формування Російської Федерації та надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції українських підрозділів

З початку доби суботи окупанти в районі ООС здійснили один обстріл українських позицій.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Славне противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Втрат серед українських захисників від початку поточної доби немає.

Водночас за минулу добу внаслідок обстрілів загинуло четверо військових і двоє отримали поранення.

Загалом 26 березня було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї у напрямку позицій Збройних Сил України поблизу Верхньоторецького.

У Міноборони повідомили, що російські найманці грубо проігнорували запити української сторони на тишу, продовживши обстріл її позицій. Крім того, в медіапросторі найманцями традиційно розповсюджувались цинічні заяви щодо події в районі Шумів, тиражувались фейки та маніпуляції.