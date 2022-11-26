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Відбувся черговий обмін полоненими: перші подробиці (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відбувся черговий обмін полоненими: перші подробиці (фото, відео)
Серед звільнених з полону - двоє офіцерів і семеро рядових та сержантів
фото: Андрій Єрмак/Teleram

Із російського полону звільнено ще 12 українців

У суботу, 26 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-терористкою РФ. Цього разу вдалося звільнити з російського полону 12 громадян України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових – двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

«Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний», – зазначив Єрмак.

Відбувся черговий обмін полоненими: перші подробиці (фото, відео) фото 1
Відбувся черговий обмін полоненими: перші подробиці (фото, відео) фото 2

За останній тиждень Україні вдалося повернути з російського полону 98 громадян.

Нагадаємо, 23 листопада з російського полону звільнено 35 українських військових та одну цивільну особу.

24 листопада Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів.

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Теги: Україна обмін полоненими війна росія

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