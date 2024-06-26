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Відключення світла 26 червня: «Укренерго» анонсувало графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла 26 червня: «Укренерго» анонсувало графіки
фото: glavcom.ua

Сьогодні графіки відключення світла діятимуть упродовж усієї доби

Сьогодні, 26 червня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Пресслужба компанії зазначає, що найбільшим обсяг обмежень буде від 17:00 до 23:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

ДТЕК зауважує, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться упродовж усієї доби.

Наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія блекаут Укренерго відключення

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