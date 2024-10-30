Україна і Росія ведуть переговори. Financial Times дізналася, про що домовляються

Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного

«Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось»

Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної, повідомляє видання Financial Times з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Київ прагне відновити переговори за посередництва Катару, які були близькі до угоди в серпні, але були зірвані вторгненням України в Курську область РФ, повідомили джерела видання, серед яких були і високопоставлені українські чиновники.

«Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об’єктів», – сказав дипломат, який поінформував про переговори.

За словами високопоставленого українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами.

Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, стверджує колишній високопоставлений кремлівський чиновник, поінформований про переговори.

За словами високопоставленого українського чиновника, Україна, тим не менш, планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів.

За винятком можливостей дальнього удару, які дозволяють Києву вражати енергетичні об'єкти і військові об'єкти на території Росії, «у нас не так багато важелів для того, щоб [змусити росіян] до переговорів».

Ні українська, ні російська сторона офіційно не коментували це повідомлення.

За даними джерел видання, інші спроби укласти угоду також зазнали невдачі в минулому.

У серпні американське видання The Washington Post писало, що Україна і РФ мали відправити делегації до Дохи (Катар) у серпні для переговорів щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох боків, але переговори зірвала операція в Курській області.

За даними Міненерго, від жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури, лише цього року через удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Нагадаємо, в «Укренерго» готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою.

Також уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.