На Київщині запроваджені планові відключення світла

Планові відключення необхідні для проведення ремонтних робіт та профілактичних заходів

Якщо у вашому будинку немає світла, а відключення не було заплановано, необхідно повідомити про це ДТЕК

ДТЕК Київські регіональні електромережі попереджає про планові відключення електроенергії у деяких населених пунктах регіону з 12 по 15 листопада. Відсутність електроенергії пов’язана з необхідністю проведення ремонтних робіт на електромережах.

Де не буде світла:

12 листопада:Петрівська громада: Більшість вулиць села Лютіж без світла до 19:00.

Боярська громада: Відключення у Боярці та селі Тарасівка до 18:00. Перелік вулиць – дивіться у детальному повідомленні ДТЕК.

Боярська громада: Відключення у Боярці та селі Тарасівка до 18:00. Перелік вулиць – дивіться у детальному повідомленні ДТЕК. 13 листопада:Іванківська громада: Села Прибірськ і Пироговичі без світла з 8:00 до 17:00.

Томашівська громада: Село Томашівка без світла з 9:00 до 19:00. Відключення триватимуть до 15 листопада.

Томашівська громада: Село Томашівка без світла з 9:00 до 19:00. Відключення триватимуть до 15 листопада. 15 листопада:Калинівська громада: Селище Калинівка без світла з 9:00 до 19:00.

Планові відключення необхідні для проведення ремонтних робіт та профілактичних заходів. Це дозволяє покращити надійність електропостачання та уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Детальну інформацію про графіки відключень можна знайти на офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі або у соціальних мережах компанії.

Що робити, якщо у вашому будинку немає світла?

Якщо у вашому будинку немає світла, а відключення не було заплановано, необхідно повідомити про це ДТЕК за вказаними контактами:

Офіційний сайт компанії – кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»

Приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook

Контакт-центр: 38 (067/099/093) 495-70-40, стаціонарний телефон (044)459-07-40.

Нагадаємо, директор енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленко повідомляв, що протягом 11 листопада у Києві застосовувалися превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетного удару Росії. Однак після відбою повітряної тривоги відразу ж повернути світло не вдалося. На це є певні причини.