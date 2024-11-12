Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині запроваджені планові відключення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині запроваджені планові відключення світла
Планові відключення необхідні для проведення ремонтних робіт та профілактичних заходів
фото: glavcom.ua

Якщо у вашому будинку немає світла, а відключення не було заплановано, необхідно повідомити про це ДТЕК

ДТЕК Київські регіональні електромережі попереджає про планові відключення електроенергії у деяких населених пунктах регіону з 12 по 15 листопада. Відсутність електроенергії пов’язана з необхідністю проведення ремонтних робіт на електромережах.

Де не буде світла:

  • 12 листопада:Петрівська громада: Більшість вулиць села Лютіж без світла до 19:00.
    Боярська громада: Відключення у Боярці та селі Тарасівка до 18:00. Перелік вулиць – дивіться у детальному повідомленні ДТЕК.
  • 13 листопада:Іванківська громада: Села Прибірськ і Пироговичі без світла з 8:00 до 17:00.
    Томашівська громада: Село Томашівка без світла з 9:00 до 19:00. Відключення триватимуть до 15 листопада.
  • 15 листопада:Калинівська громада: Селище Калинівка без світла з 9:00 до 19:00.

Планові відключення необхідні для проведення ремонтних робіт та профілактичних заходів. Це дозволяє покращити надійність електропостачання та уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Детальну інформацію про графіки відключень можна знайти на офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі або у соціальних мережах компанії.

Що робити, якщо у вашому будинку немає світла?

Якщо у вашому будинку немає світла, а відключення не було заплановано, необхідно повідомити про це ДТЕК за вказаними контактами:

Офіційний сайт компанії – кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»
Приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook
Контакт-центр: 38 (067/099/093) 495-70-40, стаціонарний телефон (044)459-07-40.

Нагадаємо,  директор енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленко повідомляв, що протягом 11 листопада у Києві  застосовувалися превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетного удару Росії. Однак після відбою повітряної тривоги відразу ж повернути світло не вдалося. На це є певні причини. 

Теги: громада відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України
В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України
10 листопада, 00:56
На території області було зафіксовано 48 вибухів
Росіяни вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі на Сумщині: деталі
27 жовтня, 08:46
Головні події ночі
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
25 жовтня, 07:00
23 жовтня в Полтавській області застосовано графік аварійних відключень світла в обсязі 30 МВт
В одній із областей введені графіки відключень світла
23 жовтня, 09:30
Міністр МЗС Норвегії побував на одній з українських АЕС
Глава МЗС Норвегії відвідав Рівненську АЕС
19 жовтня, 01:00
Постійні атаки росіян по енергосистемі України призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу
РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: Міненерго повідомило про наслідки
17 жовтня, 12:17
Енергетики працюють над заживленням споживачів
На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру
17 жовтня, 08:32
У всіх регіонах України упродовж доби 15 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
14 жовтня, 19:37
Релігійне питання в Україні стоїть гостро, через російську агресію
Чому громади перестали переходити з УПЦ МП до ПЦУ і чи змінить це новий закон?
14 жовтня, 14:37

Новини

На Київщині запроваджені планові відключення світла
На Київщині запроваджені планові відключення світла
Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)
Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)
Через ДТП на окружній ускладнений рух у напрямку Столичного шосе
Через ДТП на окружній ускладнений рух у напрямку Столичного шосе
У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото)
У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото)
На Кибальчича трамвай зійшов із рейок (відео)
На Кибальчича трамвай зійшов із рейок (відео)
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
36K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
24K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
11K
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
6024
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua