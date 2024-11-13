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Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
Заходи з обмеження споживання діятимуть упродовж дня
фото: glavcom.ua

Обмеження споживання електроенергії тимчасово запроваджуються для бізнесу та промислових споживачів

Сьогодні, 13 листопада, тимчасово запроваджуються обмеження використання електроенергії для бізнесу та промислових споживачів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Причинами для обмежень бізнесу стали короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Як зазначає пресслужба компанії, обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані. Жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.

«Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що графіки обмежень потужності будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей.

Як повідомлялося, 11 листопада в Україні було застосовано аварійні графіки відключень світла як превентивний крок через загрозу ракетного удару. У майбутньому подібні заходи будуть застосовуватися так само.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляли, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: відключення світла Укренерго бізнес

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