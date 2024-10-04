Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня
У всіх регіонах України упродовж доби 5 жовтня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 години

Завтра, 5 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00», – зазначили енергетики.

Як відомо, сьогодні, 4 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Теги: відключення світла Укренерго електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами урядовців, до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде
«Прогноз досить умовний». Очільник Міненерго розповів про відключення світла взимку
26 вересня, 18:59
У всіх регіонах України упродовж доби 25 вересня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 вересня
24 вересня, 18:09
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
22 вересня, 10:43
У всіх регіонах України упродовж доби 22 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 22 вересня: прогноз «Укренерго»
22 вересня, 08:17
Катаріна Матернова: «Люди мають готуватися до важких часів, але я сподіваюся, що нам вдасться уникнути катастрофічного сценарію»
Посол ЄС в Україні закликала готуватися до важкої зими
19 вересня, 11:50
Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись
Зелена енергетика потребує довгострокової підтримки. Інвестори написали лист главі НКРЕКП
16 вересня, 20:47
Під загрозою перебувають десять ключових вузлів, пов’язаних з атомними станціями України
Обстріли українських підстанцій можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС
12 вересня, 18:26
Компанія побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
12 вересня, 16:06
У всіх регіонах України упродовж доби 11 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 11 вересня: прогноз «Укренерго»
10 вересня, 19:38

Події в Україні

Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину
ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину
На Рівненщині чоловік порізав руки на контрольно-пропускному пункті
На Рівненщині чоловік порізав руки на контрольно-пропускному пункті
Скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська: відповідь місцевої влади
Скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська: відповідь місцевої влади
Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
13K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
11K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9469
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
8069
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua