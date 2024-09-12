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Обстріли українських підстанцій можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обстріли українських підстанцій можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС
Під загрозою перебувають десять ключових вузлів, пов’язаних з атомними станціями України
фото з відкритих джерел

За словами міністра енергетики, російські удари все більше наближають ядерні ризики до кордонів України з Європейським Союзом

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

В Україні є тисячі електропідстанцій, але під загрозою перебувають десять ключових вузлів, пов’язаних з атомними станціями. Їхнє знищення може занурити країну в темряву та спровокувати радіаційну надзвичайну ситуацію.

Як зазначив міністр, російські удари все більше наближають ядерні ризики до кордонів України з Європейським Союзом. «Вони точно знають, що роблять. Не випадково вони атакують підстанції, критично важливі для ядерної безпеки», – сказав Галущенко

Підстанції забезпечують стабільність, регулюючи передачу електроенергії високої напруги. На відміну від викопних чи відновлюваних джерел, для роботи ядерних станцій потрібен постійний потік електроенергії для підтримки роботи систем безпеки. Без цього паливо в активній зоні реактора може перегрітися, що загрожує неконтрольованим і небезпечним викидом радіації.

Підкреслюючи ризик для ядерної безпеки, минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зробило незвичайний крок, розширивши свою місію моніторингу в Україні на підстанції. Інспектори МАГАТЕ зазвичай займаються обліком ядерних матеріалів, а не контролем національних енергомереж.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто «ударах» по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

 

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Теги: Міненерго Герман Галущенко АЕС окупанти енергетика електроенергія

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