Зелена енергетика потребує довгострокової підтримки. Інвестори написали лист главі НКРЕКП

Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись

Для активного будівництва зеленої енергетики необхідна підтримка НКРЕКП – інвестори

Галузь зеленої енергетики потребує системної підтримки з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для активного будівництва нових зелених електростанцій. Про це йдеться у листі чотирьох найбільших галузевих асоціацій до голови НКРЕКП Юрія Власенка.

Як зазначається, згідно з Нацпланом з енергетики та клімату на період до 2030 року, заявлено досягнення 27% частки ВДЕ у загальному кінцевому енергоспоживанні. Водночас залишаються невирішеними деякі питання, які мають безпосередній вплив на функціонування та подальший розвиток сфери ВДЕ в Україні.

«За результатами щорічного Звіту з імплементації за 2023 рік, підготовленого Секретаріатом Енергоспівтовариства, рівень імплементації Україною законодавства Енергоспівтовариства у сфері ВДЕ становить 36%», – зазначають інвестори.

У зв’язку з цим, вони просять голову НКРЕКП провести зустріч з представниками Асоціацій та сфери ВДЕ для обговорення питань розвитку сфери з визначеним переліком питань.

Зокрема, інвестори просять Регулятора звернути увагу на забезпечення стабільності умов механізму PSO зі збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ, на застосування ринкових механізмів стимулювання сфери ВДЕ, зокрема заохочення продажу електроенергії за довгостроковими договорами купівлі-продажу електроенергії, укладеними між виробниками з ВДЕ та бізнесом (корпоративні PPA).

Окрім того, інвестори у ВДЕ хочуть долучити НКРЕКП до обговорення імплементації положень законодавства ЄС у сфері ВДЕ; питань запровадження гарантій походження електроенергії з ВДЕ в Україні; оптимізації умов приєднання нових об’єктів ВДЕ до мереж; врегулювання питання нарахування вартості частки відшкодування вартості небалансу для періоду з січня 2021 року по вересень 2022 року.

Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись. Адже, незважаючи на завдані збитки та триваючу збройну агресію РФ проти України, протягом 2023 року учасниками Асоціацій було введено в експлуатацію щонайменше 360 МВт встановленої потужності об’єктів ВДЕ.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії «Енергоатом». Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.