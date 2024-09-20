Взимку відключень світла майже не буде: оптимістичний прогноз уряду

Не дивлячись на часті обстріли росіянами української енергетичної інфраструктури, ситуація із постачанням електроенергії залишається контрольованою

В уряді чиновники заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року. Про це йдеться у матеріалі кореспондентів РБК-Україна.

Незважаючи на ризик майбутніх обстрілів, аварій, а також виходу із ладу обладнання у електромережах, чиновники заявляють, що в України є всі шанси, щоб пройти зиму без відключень світла.

«За оптимістичного сценарію, який в уряді поки що розглядається як базовий, нинішню зиму вдасться пройти як і минулу - практично без відключень світла», – йдеться в матеріалі журналістів.

Один із високопосадовців Кабміну пояснив, що відключення можуть впровадити лише за умови, якщо будуть сильні морози, наприклад, більше 10 градусів. Або ж, якщо траплятимуться великі аварії на лініях електропередач чи підстанціях.

На користь такого прогнозу грає додатковий захист електростанцій, який встановили в Україні, а також введення в експлуатацію додаткової генерації та збільшення імпорту.

«Щоправда, поки що позитивні очікування не знаходять конкретного підтвердження за межами урядових кабінетів ні в експертному середовищі, ні серед учасників енергоринку», – зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо, 20 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються.

До слова, не дивлячись на оптимістичний прогноз уряду, місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження заважають будівництву нових електростанцій.