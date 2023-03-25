Відмова РФ від великого наступу та відповідь України на звинувачення ООН: головне за ніч

Росіяни дуже занепокоєні ймовірністю українського контрнаступу

Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні і тепер, готуючись до затяжної боротьби, прагне набрати цього року до 400 тис. контрактників. Водночас в інформаційному просторі РФ повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ ЗСУ викликають дедалі більше занепокоєння. Тим часом в Оттаві Байден і Трюдо виступили перед парламентом і запевнили в подальшій непохитній підтримці України, а ООН заявила про катування російських військовополонених в України, на що критично відреагували Міністерство закордонних справ та український омбудсмен. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 25 березня.

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«Великий» наступ РФ закінчився?

За повідомленням Bloomberg, Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни через те, що армія РФ не змогла досягти значного успіху на фронті.

Тепер окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб зупинити контрнаступ укаїнських сил, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.

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Готуючись до тривалої боротьби, Кремль прагне набрати цьогоріч до 400 тис. контрактників для поповнення своїх рядів.

Росіяни занепокоєні через український контрнаступ

За оцінками ISW, в інформаційному просторі РФ повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ Сил оборони викликають значне занепокоєння. Так званий «великий» російський весняний наступ, ймовірно, наближається до своєї кульмінації, натомість дедалі частіше росіяни обговорюють перехоплення ініціативи Збройними силами України.

Заява Байдена і Трюдо про підтримку України

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі в Оттаві в п’ятницю, 24 березня, пообіцяли продовжувати підтримку України та домовилися поглибити співпрацю.

«Канада й надалі твердо стоятиме на боці України, чого б це коштувало. Разом ми (США та Канада – ред.) – партнери, на яких Україна та світ можуть розраховувати», – виголосив Трюдо.

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Зі свого боку, Байден підтвердив, що підтримка України продовжуватиметься стільки, скільки це буде необхідно.

Звинувачення ООН і відповідь України

Управління ООН з прав людини заявило, що зафіксувало страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Про це 24 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року.

Організація виявила страти 15 українських військовополонених невдовзі після того, як їх захопили в полон. Також ООН зафіксувала страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь на це нагадав, що це Росія вторглася на наші території, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до українських військовополонених. За його словами, Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій.

Водночас Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятним покладати відповідальність на жертву агресії.

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Адміністрація окупантів в «Асканії-Нова»

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова», розташованому на Херсонщині, встановлено окупаційну адміністрацію. Наразі персонал продовжує виконувати свої обов’язки та здійснює необхідний догляд за тваринами. Проте надалі не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень.