«Не хочу далі виховувати». Поліція розповіла історію матері, у якої вилучили немовля (фото)
Дитина жила в повній антисанітарії: матір не мила сина, а протирала вологими серветками
Учора, 23 березня, в Печерському районі Києва правоохоронці вилучили в матері п’ятимісячне немовля, яке виховувалося в закинутій недобудові. Поліція розповіла історію сім’ї та пояснила, чому їм довелося забрати дитину в жінки.
Матір немовляти – 36-річна Надія (ім’я змінено з міркувань безпеки) родом з Дніпропетровщини. У двохрічному віці вона стала сиротою та проживала під опікою іншої родини.
Як зазначили правоохоронці, жінка має інших дітей від різних чоловіків. Виявилося, що першу дитину виховує і повністю забезпечує колишній чоловік, вона з ними навіть не спілкується. Другу дитину взяла під опіку її родичка, а саму Надію позбавлено батьківських прав (на те були підстави).
Свою найменшу дитину вона народжувала в столиці. Під час вагітності лікарі помітили, що в жінки є проблеми з уживанням алкоголю та наркотичних засобів.
Пізніше з’ясувалося, що в Києві вона не має ані житла, ані родичів, а проживає зі співмешканцем у його знайомого в гуртожитку. Повертатися додому в Дніпропетровську область жінка не хоче.
Аби допомогти багатодітній матері, їй було надано психологічну підтримку та запропоновано тимчасове житло – соціальну квартиру. Однак від допомоги Надія відмовилася.
«Вона повідомила, що через жіночу консультацію Печерського району має домовленість з Полтавським реабілітаційним центром для матері і дитини. На початку жовтня волонтери доставили її до реабілітаційного центру», – зазначають поліціянти.
Жінка з сином перебували в реабілітаційному центрі від початку жовтня 2022 року до 16 березня 2023 року. 22 березня небайдужі люди повідомили поліції, що бачили на вулиці Бойчука жінку з немовлям, які проживають у погребі. Наступного дня на місце приїхала Служба у справах дітей та сім'ї.
Надія розповіла, що втекла з реабілітаційного центру з Полтавської області, оскільки їй не сподобався режим та правила внутрішнього розпорядку.
За спостереженнями фахівців, немовля було недоглянутим – дитина жила в повній антисанітарії. Матір не мила сина, а протирала вологими серветками. За словами ювеналів, жінка годувала його дитячими кашами, коли знаходила кип’ячену воду. Її приносили небайдужі люди.
«Під час профілактичної бесіди з’ясовано, що ніякими контрацептивами вона не користується, народжувати більше не хоче, що вона втомилась від дітей, втомилась не спати по ночах», – додають правоохоронці.
Згодом Надія визнала, що не хоче й не може далі виховувати сина й написала заяву про відмову від дитини.
Нагадаємо, на Київщині мати викинула немовля з п'ятого поверху.
Ще одна жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів.
Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.
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