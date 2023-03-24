«Не хочу далі виховувати». Поліція розповіла історію матері, у якої вилучили немовля (фото)

Дитина жила в повній антисанітарії: матір не мила сина, а протирала вологими серветками

Учора, 23 березня, в Печерському районі Києва правоохоронці вилучили в матері п’ятимісячне немовля, яке виховувалося в закинутій недобудові. Поліція розповіла історію сім’ї та пояснила, чому їм довелося забрати дитину в жінки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Матір немовляти – 36-річна Надія (ім’я змінено з міркувань безпеки) родом з Дніпропетровщини. У двохрічному віці вона стала сиротою та проживала під опікою іншої родини.

Як зазначили правоохоронці, жінка має інших дітей від різних чоловіків. Виявилося, що першу дитину виховує і повністю забезпечує колишній чоловік, вона з ними навіть не спілкується. Другу дитину взяла під опіку її родичка, а саму Надію позбавлено батьківських прав (на те були підстави).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свою найменшу дитину вона народжувала в столиці. Під час вагітності лікарі помітили, що в жінки є проблеми з уживанням алкоголю та наркотичних засобів.

Пізніше з’ясувалося, що в Києві вона не має ані житла, ані родичів, а проживає зі співмешканцем у його знайомого в гуртожитку. Повертатися додому в Дніпропетровську область жінка не хоче.

Аби допомогти багатодітній матері, їй було надано психологічну підтримку та запропоновано тимчасове житло – соціальну квартиру. Однак від допомоги Надія відмовилася.

«Вона повідомила, що через жіночу консультацію Печерського району має домовленість з Полтавським реабілітаційним центром для матері і дитини. На початку жовтня волонтери доставили її до реабілітаційного центру», – зазначають поліціянти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жінка з сином перебували в реабілітаційному центрі від початку жовтня 2022 року до 16 березня 2023 року. 22 березня небайдужі люди повідомили поліції, що бачили на вулиці Бойчука жінку з немовлям, які проживають у погребі. Наступного дня на місце приїхала Служба у справах дітей та сім'ї.

Надія розповіла, що втекла з реабілітаційного центру з Полтавської області, оскільки їй не сподобався режим та правила внутрішнього розпорядку.

За спостереженнями фахівців, немовля було недоглянутим – дитина жила в повній антисанітарії. Матір не мила сина, а протирала вологими серветками. За словами ювеналів, жінка годувала його дитячими кашами, коли знаходила кип’ячену воду. Її приносили небайдужі люди.

9 фото На весь екран















Дитина виховувалася в закинутій недобудові в умовах повної антисанітарії фото: Ювенальна поліція України

«Під час профілактичної бесіди з’ясовано, що ніякими контрацептивами вона не користується, народжувати більше не хоче, що вона втомилась від дітей, втомилась не спати по ночах», – додають правоохоронці.

Згодом Надія визнала, що не хоче й не може далі виховувати сина й написала заяву про відмову від дитини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на Київщині мати викинула немовля з п'ятого поверху.

Ще одна жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів.

Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.