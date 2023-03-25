«Підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно». Заява Байдена і Трюдо (відео)

Лідери двох держав запевнили, що Україна може покладатися на США та Канаду як на надійних партнерів

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі в Оттаві в п’ятницю, 24 березня, пообіцяли продовжувати підтримку України та домовилися поглибити співпрацю. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Виступаючи перед парламентом разом із очільником Білого дому, Трюдо заявив, що Україна може покладатися на США та Канаду як на надійних партнерів.

«Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада й надалі твердо стоятиме на боці України, чого б це коштувало. Разом ми – партнери, на яких Україна та світ можуть розраховувати», – виголосив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трюдо нагадав, що Канада постачає Україні артилерію, боєприпаси, бронетехніку й танки, а також іще з 2015 року навчає українських військовослужбовців і запроваджує санкції проти кремлівського режиму.

Зі свого боку, Байден підтвердив, що підтримка України продовжуватиметься стільки, скільки це буде необхідно.

«Єдність не зламається: ми виступатимемо проти Путіна, продовжуватимемо навчати українських військових, підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас президент США наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх цілей в Україні, а любов українського народу до своєї країни переможе.

«Давайте ще раз підтвердимо, що ми підтримуватимемо яскраве полум'я факела свободи та український народ», – сказав він.

Також американський лідер підкреслив, що РФ не змогла зруйнувати єдність НАТО, і пообіцяв, що США та Канада захищатимуть кожен сантиметр території Альянсу.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден прибув до Канади для обговорення двосторонньої взаємодії, а також війни Росії проти України. Свій перший на чинному посту візит до Канади глава Білого дому розпочав 23 березня.