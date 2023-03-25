Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)

Дівчина вирішила помститися колишньому хлопцю, із яким 20 років тому в неї не склалося сімейне життя

На Київщині дівчина труїла своїх колишніх талієм, через що один чоловік загинув, а п’ятеро осіб ледь не померли. Про це повідомила поліція Київської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для помсти через нескладене особисте життя жінка додала у пляшку з алкоголем талій. У подальшому створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш. Серед переможців вона визначила, зокрема, мешканця Київщини, з яким колись перебувала у стосунках. 38-річний постраждалий потрапив до лікарні з явними ознаками отруєння талієм.

«Чоловік повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що подібні випадки отруєння талієм зафіксовано ще в чотирьох жінок. Одна з них запросила трьох подруг випити пляшку рому, яку напередодні виграла в тому ж розіграші.

«Через декілька днів нам усім стало погано. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами», – розказала потерпіла Інна.

Правоохоронці встановили, що відправлення кур’єрською доставкою отруйних пляшок рому здійснювала жінка. Унаслідок отруєння 38-річний чоловік загинув. Поліція виявила, що 20 років тому жінка, яка влаштувала помсту, мала стосунки з загиблим, але сімейне життя пари не склалося.

«Вони прийшли до мене і повідомили, що Леся вагітна і треба гроші на аборт. Я казала одружитися, але вона не захотіла, побоялась батьків», – пригадала мати померлого чоловіка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними розслідування, чоловік однієї з чотирьох отруєних потерпілих теж мав колись стосунки з цією жінкою. У серпні минулого року вона вже намагалася отруїти його талієм, але, ймовірно, концентрація дози була замалою. У січні цьогоріч небезпечну посилку отримала вже його дружина.

Під час обшуку в помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку «подарунків» та інші речі.

4 фото На весь екран





фото: Поліція Київської області

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вона перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, раніше поліція Київщини затримала чоловіка, який вбив свою наречену, вирізав їй органи, а рештки заховав у дорожню валізу.