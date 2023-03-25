Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)
фото: Поліція Київської області

Дівчина вирішила помститися колишньому хлопцю, із яким 20 років тому в неї не склалося сімейне життя

На Київщині дівчина труїла своїх колишніх талієм, через що один чоловік загинув, а п’ятеро осіб ледь не померли. Про це повідомила поліція Київської області.

Для помсти через нескладене особисте життя жінка додала у пляшку з алкоголем талій. У подальшому створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш. Серед переможців вона визначила, зокрема, мешканця Київщини, з яким колись перебувала у стосунках. 38-річний постраждалий потрапив до лікарні з явними ознаками отруєння талієм.

«Чоловік повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зазначається, що подібні випадки отруєння талієм зафіксовано ще в чотирьох жінок. Одна з них запросила трьох подруг випити пляшку рому, яку напередодні виграла в тому ж розіграші.

«Через декілька днів нам усім стало погано. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами», – розказала потерпіла Інна.

Правоохоронці встановили, що відправлення кур’єрською доставкою отруйних пляшок рому здійснювала жінка. Унаслідок отруєння 38-річний чоловік загинув. Поліція виявила, що 20 років тому жінка, яка влаштувала помсту, мала стосунки з загиблим, але сімейне життя пари не склалося.

«Вони прийшли до мене і повідомили, що Леся вагітна і треба гроші на аборт. Я казала одружитися, але вона не захотіла, побоялась батьків», – пригадала мати померлого чоловіка.

За даними розслідування, чоловік однієї з чотирьох отруєних потерпілих теж мав колись стосунки з цією жінкою. У серпні минулого року вона вже намагалася отруїти його талієм, але, ймовірно, концентрація дози була замалою. У січні цьогоріч небезпечну посилку отримала вже його дружина.

Під час обшуку в помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку «подарунків» та інші речі.

4 фото
На весь екран
фото: Поліція Київської області

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вона перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, раніше поліція Київщини затримала чоловіка, який вбив свою наречену, вирізав їй органи, а рештки заховав у дорожню валізу.

Теги: отруєння поліція жінка кримінал Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: dw
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
23 березня, 20:30
Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»
Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»
21 березня, 15:02
Хлопчик наважився розповісти мамі про розбещення лише через деякий час
У Росії за розбещення неповнолітнього затримали священника
12 березня, 17:59

Кримінал

Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)
Отруїла екскоханця талієм. Шокуючі подробиці жіночої помсти довжиною в 20 років (відео)
Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації
Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації
Відправила смертельний «подарунок» поштою. Жінка жорстоко помстилася екскоханому
Відправила смертельний «подарунок» поштою. Жінка жорстоко помстилася екскоханому
Суд обрав запобіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка
Суд обрав запобіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка
Інженер «Мотор Січі» працював на ворога. Компанія відреагувала
Інженер «Мотор Січі» працював на ворога. Компанія відреагувала
Московський піп розповів, що втік би до Росії, але «квартири тримають»
Московський піп розповів, що втік би до Росії, але «квартири тримають»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
24K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
11K
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
6773
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
6413
Правоохоронці врятували дитину, яка жила у металевому вагончику на звалищі (фото)

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
23 березня, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
23 березня, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту