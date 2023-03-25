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Окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику «Асканія-Нова»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику «Асканія-Нова»
фото з відкритих джерел

Персонал установи не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова», розташованому на Херсонщині, встановлено окупаційну адміністрацію. Про це повідомив громадський рух UAnimals.

Працівники заповіднику розповіли, що 20 березня 2023 року в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, російський ставленик на Херсонщині Володимир Сальдо та невідомий чоловік, призначений окупаційним так званим міністерством природних ресурсів та екології Херсонської області директором заповідника.

Із відкритих джерел співробітникам заповідника стало відомо, що це, ймовірно, Мєщєряков Д.В., який зареєстрував у Росії «Державну автономну установу «Біосферний заповідник «Асканія-Нова». Назва окупаційної установи не містить імені Фрідріха Фальца-Фейна, засновника «Асканії-Нова», на відміну від назви справжнього українського заповідника.

У UAnimals додали, що наразі персонал продовжує виконувати свої обов’язки та здійснює необхідний догляд за тваринами. Проте надалі не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень.

Нагадаємо, що росіяни планують пограбувати український заповідник «Асканія-Нова».

Як відомо, природні екосистеми страждають через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами: окупанти завдають непоправної шкоди екосистемі країни.

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Теги: Херсонщина Заповідники окупанти окупація

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