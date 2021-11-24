  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Відправити порушника карантину «нахер». Скандальний документ вже недоступний

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суддя в ухвалі використав ненормативну лексику і завершим справу гострим слівцем - Відправити порушника карантину «нахер». Скандальний документ вже недоступний

    Суддя в ухвалі використав ненормативну лексику і завершим справу гострим слівцем

    фото з відкритих джерел

    Через деякий час документ став недоступним

    Після оприлюднення в ЗМІ нетипового скандального рішення судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця, документ став недоступний. Очевидно, документ сховали через наявність у висновку ненормативної лексики.

    Доступ до документа обмежили

    Доступ до документа обмежили

    Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець несподіваним способом закрив карантинну справу проти адміністратора столичного закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень. В кінці рішення суддя дописав: «відправити нахер».

    Читайте також:

    Теги: ЗМІ суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відправити порушника карантину «нахер». Скандальний документ вже недоступний