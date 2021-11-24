Відправити порушника карантину «нахер». Скандальний документ вже недоступний

Суддя в ухвалі використав ненормативну лексику і завершим справу гострим слівцем

Через деякий час документ став недоступним

Після оприлюднення в ЗМІ нетипового скандального рішення судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця, документ став недоступний. Очевидно, документ сховали через наявність у висновку ненормативної лексики.

Доступ до документа обмежили

Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець несподіваним способом закрив карантинну справу проти адміністратора столичного закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень. В кінці рішення суддя дописав: «відправити нахер».

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