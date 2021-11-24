«Замочити «слугу». Безугла пояснила бойкот українським каналам

Політикиня наголосила, що причиною конфлікту із медіа стали антиолігархічні ініціативи чинної влади

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла підтримала рішення колег «бойкотувати» телевізійні ефіри медіа, ніби пов’язаних із Рінатом Ахметовим та назвала причину таких дій «слуг». Відповідний пост депутатка розмістила на своїй Facebook-сторінці.

Народна обраниця зазначила, що її політична сила вважає критику з боку ЗМІ елементом тиску Рината Ахметова на чинну владу.

Безугла додала, що Ринат Ахметов «класно почувався» при кожній попередній владі, та наголосила, що саме антиолігархічні ініціативи Зеленського та «слуг» стали причиною конфлікту Рината Ахметова з владою.

«Підтримую колег, сама вже давно не ходжу на ток-шоу, наексперементувалася. Приходиш, а там не дискусія, а відпрацювання «як замочити «слугу», – зазначила політикиня.

Нагадаємо, раніше «Слуги народу» знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму Шустера, опублікувавши відповідну спільну заяву. «Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для намагань зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від отриманих колись привілеїв», – йдеться у ній.

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