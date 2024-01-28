Відрізав собі пальця, щоб вижити: воїн ЗСУ 46 днів провів у оточенні
Захисник добував їжу, боєприпаси та ліквідовував окупантів
Боєць 22-ї бригади «Тихон» 46 днів був у ворожому оточенні. Захисник увесь цей час добував їжу, боєприпаси та ліквідовував окупантів. «Тихон» навіть сам відрізав собі пальця, щоб вижити. Весь цей час чоловік вів свій щоденник. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.
«Прошитий уламками, пошарпаний і скривавлений. Записник бійця, в якому описана хроніка війни без прикрас від першої особи. Найстрашніші події в житті командира бойової машини, які він записував в щоденник, щоб в разі його загибелі рідні дізнались справжню дату його смерті», – каже Маргарита Потапова.
Мати бійця Тетяна Гудім каже, що коли її син зник безвісти, вона постійно за нього молилась. Володимир Гудім на позивний «Тихон» єдиний вижив з 10 бійців, які були на позиції. В оточенні ворога він перебував 46 днів. Це була позиція неподалік Кліщіївки. Без їжі та води, два тижні він тримав її та вбивав росіян, які заскакували до нього в окоп.
Після того як відібрав рацію у вбитого окупанта вирішив самотужки вибиратись з оточення. Після поранення правої руки він все одно писав в щоденник - лівою.
«Я побачив, що у мене відірваний палець і посічена нога. Я його ножицями зрізав, щоб він не заважав перемотувати рану», – каже «Тихон».
Завдяки ворожій рації він знав – росіяни намагаються захопити територію навколо. Наші її відбивають. І це протистояння тривало, поки він був в оточенні – майже два місяці. У цей час рідні вже отримали офіційний лист від командування про зникнення Володимира. Але продовжували вірити, що він живий. Знайшли воїна ЗСУ українські бійці.
В армійські часи «Тихон» був танкістом. Коли потрапив у 22 бригаду під час повномасштабного вторгнення росіян, став командиром бойової машини. На ділі ж виявися розвідником із вміннями виживати в надлюдських умовах.
У Володимира ампутована стопа лівої ноги, немає вказівного пальця на правій руці. За ці майже 2 пекельні місяці втратив два десятки кілограм і досі виснажений. На нього чекає довга реабілітація – рани мають загоїтись, як душевні так і фізичні.
Зараз Тихон багато їсть солодкого і смаженого та чекає на черговий приїзд рідних. Обіцяє – він обов'язково відновиться, адже не може підвести маму, яка попри усе вірила в свого сина.
Нагадаємо, у Донецькій області до 15 років позбавлення волі засудили громадянина України, який у серпні 2023 року добровільно вступив до окупаційних військ та воював проти ЗСУ.
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