Командир назвав дві категорії військових, які найчастіше йдуть у СЗЧ

Частини залишають ветерани без заміни та «бусифіковані» новобранці

У армії є дві категорії військовослужбовців, які найчастіше йдуть в СЗЧ – ті, хто надто довго служать і ті, хто тільки потрапив до ЗСУ. Як інформує «Главком», про це заявив командир підрозділів операторів БпЛА та екснардеп Ігор Луценко, передає «Еспресо».

Екснардеп поскаржився, що проблему СЗЧ в Україні «взагалі ніхто не вивчає» і не веде статистику – чому, як і хто наважується на самовільне залишення частини.

«У нас є підставки вважати, що цифри, які є на сайті Генпрокуратури (згідно з останніми звітами Офісу генпрокурора, армію у жовтні самостійно покинула понад 21 тисяча людей, – ред.) не є точним відображенням того, що насправді відбувається. По-перше, ці цифри можуть бути завищені, адже, одна і та ж людина може кілька разів піти в СЗЧ. З іншого боку, якщо запитувати військових про те, чи відкриті кримінальні провадження на їх побратимів, які пішли в СЗЧ, то виходить, що багато випадків не мають відкритих справ. Тобто, вся картина не зображена. Втім, ці цифри все ж демонструють те, що ця проблема тільки збільшується», – пояснив Луценко.

Військовослужбовець закликав владу знайти рішення, адже проблема лише масштабується.

Він виділив дві категорії військовослужбовців, які йдуть в СЗЧ. Це ті, хто надто довго служать і ті, хто тільки прийшли в армію. На думку Луценка, це – 95% всіх випадків СЗЧ.

«Тобто, люди, які вже втомились, а ніхто змінювати мобілізаційну політику в державі не хоче. Резерву держава не формує. Друга категорія, це ті, хто вже тільки прийшов до армії, у більшості випадків, які були бусифіковані. Ці витягнуть ресурс держави у вигляді БЗВП і матеріального забезпечення, а потім десь по дорозі до військової частини тікають», – додав він.

Нагадаємо, тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.