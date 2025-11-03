Головна Країна Суспільство
Міноборони готує нові контракти для військових: чіткі терміни служби та бонуси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міноборони готує нові контракти для військових: чіткі терміни служби та бонуси
Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці
фото: Уніан

За словами Шмигаля, нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета

Міністерство оборони, за дорученням президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому», – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, планується, що нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

«Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі», – зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, із 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення відстрочок від мобілізації – тепер це можна зробити онлайн через «Резерв+» або у ЦНАПі. Також держава впроваджує базову військову службу замість строкової, цифровізує облік військовозобов’язаних та оновлює процедури медкомісій.

