Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог

Супутникові знімки підтверджують, що СБУ успішно знищила чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф»

Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф»

Далекобійні дрони знищили у Новоросійську Краснодарського краю РФ чотири ворожі пускові установки комплексу С-400 «Тріумф» та два радари. Про це «Главкому» повідомило джерело в Службі безпеки України.

Зазначається, що йдеться про вчорашню атаку безпілотників Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.

«Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог не дорахувався двох важливих радарів – раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радару цілевказання 92Н6 (Grave Stone)», – повідомило джерело.

Також джерело додало, що на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби). Джерело наголосило, що ведеться робота по знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога.

«Кожна така знищена система – це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети», – додало поінформоване джерело в СБУ.

Раніше підрозділи Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Також по російському Саратову було здійснено атаку дронами. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.