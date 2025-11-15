Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
Супутникові знімки підтверджують, що СБУ успішно знищила чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф»
фото: СБУ

Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф»

Далекобійні дрони знищили у Новоросійську Краснодарського краю РФ чотири ворожі пускові установки комплексу С-400 «Тріумф» та два радари. Про це «Главкому» повідомило джерело в Службі безпеки України.

Зазначається, що йдеться про вчорашню атаку безпілотників Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.

«Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог не дорахувався двох важливих радарів – раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радару цілевказання 92Н6 (Grave Stone)», – повідомило джерело.

Також джерело додало, що на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог фото 1

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби). Джерело наголосило, що ведеться робота по знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога.

«Кожна така знищена система – це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети», – додало поінформоване джерело в СБУ.

Раніше підрозділи Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Також по російському Саратову було здійснено атаку дронами. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.

Читайте також:

Теги: росія завод радари військові робота ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відчуває себе модератором у переговорах
Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія
20 жовтня, 15:24
Падіння обсягів перевезень призвело до різкого погіршення фінансових показників
Росія скорочує персонал залізниці: розвідка назвала причини
20 жовтня, 13:34
Прем'єр-міністр Індії Наредна Моді та Володимир Путін під час саміту БРІКС у Казані
Індія купуватиме менше нафти у Росії – Трамп
22 жовтня, 01:22
Північна Корея зазнала значних втрат у Курській області, допомагаючи РФ – британська розвідка
Скільки військових втратила КНДР у війні проти України? Дані розвідки Британії
24 жовтня, 14:38
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)
26 жовтня, 22:46
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
30 жовтня, 01:57
До полону ЗСУ потрапив російський окупант Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
4 листопада, 12:22
Система виховання в Росії поступово перетворюється на інструмент формування підконтрольного покоління
Ідеологізація дитинства у Росії: від музеїв до стройової підготовки для дошкільнят
9 листопада, 12:48
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
Сьогодні, 08:54

Події в Україні

Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання
Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua