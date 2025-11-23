Головна Світ Політика
Reuters: США готують нову фазу спецоперацій у Венесуелі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Високопосадовець адміністрації заявив, що США «не відкидають жодних варіантів» щодо Венесуели
За даними Reuters, серед розглядуваних сценаріїв – аж до спроби повалення Мадуро

Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників, пише «Главком».

Йдеться про подальше посилення тиску адміністрації Дональда Трампа на режим президента Ніколаса Мадуро, якого у Вашингтоні звинувачують у причетності до наркоторгівлі.

Точні строки, масштаби та формат нових дій поки що залишаються невизначеними, і немає підтвердження, що президент США вже ухвалив остаточне рішення. Водночас, за даними джерел, першою фазою можуть стати таємні операції проти режиму Мадуро.

Пентагон переадресував запити журналістів до Білого дому, а ЦРУ від коментарів відмовилося. Високопосадовець адміністрації заявив, що США «не відкидають жодних варіантів» щодо Венесуели, наголосивши:

«Президент Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності».

За даними Reuters, серед розглядуваних сценаріїв – аж до спроби повалення Мадуро. Сам венесуельський лідер, який при владі з 2013 року, стверджує, що Вашингтон прагне його усунути, а венесуельці та армія чинитимуть опір будь-якому вторгненню. Він називає дії США спробою встановити контроль над венесуельською нафтою та заперечує будь-яку участь у торгівлі наркотиками.

Водночас США планують визнати пов’язаним із владою «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією за його ймовірну роль в постачанні наркотиків до США. Раніше Вашингтон подвоїв винагороду за інформацію, що сприятиме арешту Мадуро, до 50 мільйонів доларів.

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що терористичне визначення «відкриває цілу низку нових можливостей» для американських дій, включно з ударами по об’єктах та інфраструктурі режиму у Венесуелі.

За інформацією Reuters, США вже кілька місяців нарощують військову присутність у Карибському басейні: туди прибув авіаносець USS Gerald R. Ford із ударною групою, ще кілька військових кораблів, атомний підводний човен та літаки F-35.

Формально війська зосереджені на антинаркотичних операціях, але їхня вогнева міць значно перевищує потреби таких місій. З вересня американські сили завдали щонайменше 21 удару по суднах, які вважали наркокур’єрами, унаслідок чого загинули щонайменше 83 людини. Правозахисні організації називають ці атаки незаконними позасудовими стратами, а деякі союзники США висловлюють занепокоєння можливим порушенням міжнародного права.

На цьому тлі уряд Мадуро, усвідомлюючи значну військову перевагу США, нібито опрацьовує стратегію «тривалого опору» на випадок вторгнення. За даними джерел агентства та документів щодо довгострокового планування, йдеться про розосередження невеликих підрозділів більш ніж у 280 локаціях по країні для ведення диверсій та партизанських дій. Паралельно, за інформацією американських чиновників, тривають контакти між Каракасом і Вашингтоном, однак незрозуміло, чи можуть ці розмови вплинути на масштаби або час можливих операцій США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. 

Теги: військові Венесуела Дональд Трамп США

