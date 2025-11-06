Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів

Солдати допомагають з установкою сталевих пасток для ведмедів

Японія розгорнула війська на півночі країни для допомоги у відлові ведмедів після того, як місцеві громади зіткнулися з безпрецедентною хвилею нападів. Операція розпочалася в містечку Кадзуно, що розташоване серед лісистих гір, де значно зросла кількість спостережень за ведмедями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З квітня цього року в Японії сталося понад 100 нападів ведмедів, зокрема 12 смертей. Більшість з цих смертей сталася в префектурі Акіта, де розташоване місто Кадзуно, а також в сусідньому Івате. Кількість спостережень ведмедів в Акіті зросла в шість разів, досягнувши понад 8 тис. випадків цього року.

За словами керівника міського департаменту боротьби з ведмедями Ясухіро Кітакати, Сили самооборони Японії (SDF) значно полегшили ситуацію. «Навіть якщо це лише тимчасова допомога, SDF – це велике полегшення», – зазначив він. Солдати допомагають з установкою сталевих пасток для ведмедів, яких пізніше відстрілюють спеціально найняті мисливці.

Військові також використовують гірські дороги в околицях міста, де місцеві лісові працівники навчають їх, як збирати та вантажити пастки. У містечку Кадзуно, де проживає близько 30 тис. осіб, місцеві жителі змушені були відмовитися від звичних заходів і залишатися вдома, щоб уникнути зустрічей з ведмедями.

До слова, у США, в штаті Колорадо, бурий ведмідь занадився до будинку місцевого жителя. Він украв кілька свинячих відбивних, застряг у ванній та намагався зістрибнути з другого поверху.