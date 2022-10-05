Військові капелани стали складовою ЗСУ

Верховна рада ухвалила закон про військове капеланство

У Збройних силах України 4 жовтня запустили службу військового капеланства, а в «Софії Київській» вручили військовим капеланам грамоти Верховної Ради. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ми запускаємо її (службу капеланства – ред.) тоді, коли вона потрібна найбільше нашим захисникам і захисницям. Всі вони стали прикладом вірності, незламності та мужності, однак нашим воїнам також необхідна підтримка», – написала Маляр.

За словами посадовиці, бувають моменти, коли військовим потрібно, щоб їх вислухали і щоб з ними «говорили про сенси».

«Це те, що не може дати ніхто з друзів, ані з рідних, це можуть дати тільки капелани, через ту довіру, якою вони користуються», – вважає заступниця міністра оборони.

Маляр подякувала Верховній раді за ухвалення закону про військове капеланство, а також капеланам «за те, що вони ризикують своїм життям, є частиною обороноздатності держави, що вони підтримують наш найбільшу та найважливішу цінність, якою є наші воїни, наші люди».

Хто такі капелани?

Це священнослужителі, які поєднують свій церковний сан з іншою діяльністю. Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.