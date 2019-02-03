Військові затримали жителя Донеччини, що йшов вступати на службу до окупантів



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Інцидент стався на Світлодарському напрямку

Громадянин виявився двічі судимий

Українські військові затримали жителя Донеччини, що намагався вступити до складу російсько-окупаційних військ. Про це повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

2 лютого, особовим складом спостережних постів однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил, що обороняється на Світлодарському напрямку, було помічено рух невстановленої особи в тилу своїх позицій. На встановлені сигнали розпізнавання особа не реагувала, особовим складом посту було здійснено затримання.

Затриманим виявився громадянин України П. 1977 р.н., раніше двічі судимий, з загальним терміном відбуття покарання понад 15 років.

За словами опитаного, в грудні 2018 р. через соціальну мережу «Одноклассники» з ним зв'язалася його однокласниця, громадянка Ш., яка переконала затриманого проходити військову службу в одному з підрозділів російсько-окупаційних військ, мотивуючи грошовим забезпеченням у розмірі 20000 російських рублів.

Після отримання згоди від затриманого, громадянка Ш. запропонувала перетнути лінію зіткнення та вказала місце, де його будуть очікувати бойовики.

Громадянина П. було передано співробітникам правоохоронних органів для проведення слідства та визначення міри покарання.