Неналежна висота стовпчиків: заступник директора «Київавтодору» отримав підозру

Заступник директора «Київавтодору» завдав збитків на суму майже 2 млн грн

Ексдиректор одного з районних шляхово-експлуатаційних управлінь Києва, який на даний час працює заступником директора комунального підприємства «Київавтодор», отримав підозру через службову недбалість, а фактично – через висоту обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі, яка не відповідала нормам ДСТУ. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

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Порушення було допущено в часи, коли підозрюваний працював директором комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів» в найпрестижнішому районі столиці – Печерському. Саме там встановлені стовпчики неналежної висоти привернули увагу прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак, технічні та якісні характеристики вказаного обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти», – йдеться в повідомленні.

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Указане діяння прокурори оцінили як збитки через службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, у розмірі майже 2 млн грн.

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – повідомили в прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

Зазначимо, що в прокуратурі не називають прізвище підозрюваного, але на сайті «Київавтодору» вказується, що Юрій Дорошенко, який є заступником гендиректора КК працював з 2016 року по 2020 рік на посаді начальника комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» Києва.

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Нагадаємо, що раніше директор «Спецжитлофонду» отримав підозру. Його обвинувачуть у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн.