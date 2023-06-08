Зеленський показав підтоплений Херсон (відео)

Володимир Зеленський з робочим візитом у Херсоні

«Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям»

Президент України Володимир Зеленський у Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Про це він повідомив у Telegram.

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«Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.