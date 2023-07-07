ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку

Загалом відбулось сім боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника

За останню добу українські оборонці пройшли більше кілометра на Бахмутському напрямку

Українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку – «Главком») утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра», – сказав він.

При цьому російські окупанти чинять опір. Так вони 318 разів били по українських бійцях ствольною та реактивною артилерією, здійснили три авіанальоти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом відбулось сім боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника, ще 116 поранено та п'ятьох взяли у полон.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.

Українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір. Зокрема, ЗСУ за минулу добу знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». На першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тис. російських солдатів.