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У Пригожина є двійники – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Пригожина є двійники – The New York Times
Не відомо, чи Пригожин дійсно був у Білорусі
фото з відкритих джерел

Представники Пентагону вважають, що ватажок «вагнерівців» використовує двійників для маскування своїх пересувань

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин може використовувати двійників, щоб приховувати свої пересування. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на співробітника Пентагону. 

За словами співрозмовника видання, після заколоту Пригожин перебував у Росії більшу частину часу.

Співрозмовник газети зазначив, що не зрозуміло, чи був Пригожин у Білорусі, частково через те, що,  той, «очевидно, використовує двійників для маскування своїх пересувань».

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що лідер найманців Євген Пригожин перебуває в Росії і є «вільною людиною», попри те, що влаштував заколот.

За його словами, Пригожин станом на ранок 6 липня перебував у Санкт-Петербурзі, а потім, «може, він поїхав до Москви, може, ще кудись, але він не на території Білорусі».

Речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив запитання про місцеперебування Пригожина, сказавши, що уряд не має «ані можливості, ані бажання» відстежувати його пересування.

Нагадаємо, самопроголошений Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина немає на території Білорусі. 

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Теги: Олександр Лукашенко президент Євген Пригожин ПВК Вагнера

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