Військовий назвав головні перешкоди для контрнаступу ЗСУ

Симороз вказав на непослідовність допомоги від західних союзників та проблеми з технікою і снарядами

Наразі ситуація на фронті залишається важкою, окупанти просуваються на деяких напрямках. Збройним силам України для того, щоб стабілізувати ситуацію і потім почати контрнаступ, необхідно вирішити кілька ключових проблем. Про це розповів в інтерв'ю Oboz.ua ветеран війни, громадський активіст Олег Симороз.

Так, головною проблемою на фронті зараз Симороз назвав фортифікаційні споруди.

«Інформація про те, що ми відходимо на підготовлені позиції, не відповідає дійсності. Мені точно відомо від моїх побратимів, від тих людей, з якими я воював, що, на жаль, ми відходимо стратегічно з великими помилками. Ми не відходимо на підготовлені позиції», – розповів Симороз.

Крім того, проблемою є недоукомплектованість підрозділів ЗСУ. За словами військового, дуже часто в підрозділі лише половина особового складу може реально виконувати бойові завдання.

«У нас є поранені, є ті, хто не може виконувати бойові завдання, і вони не замінюються. Якщо в підрозділі 60-70% особового складу можуть виконувати бойові завдання, це вважається дуже хорошим показником. Але насправді у нас дуже часто тільки половина особового складу може реально виконувати бойові завдання, ходити на спостережний пункт», – зазначив він.

Крім того, він вказав на непослідовність допомоги від західних союзників та проблеми з технікою і снарядами.

«На найгарячіших напрямках зараз знаходиться найсучасніша самохідна гаубиця німецької розробки Panzer-2000, але довгі місяці, і зараз, для неї немає снарядів. Норма до 10 снарядів витрати на день для однієї установки – це ні про що. Ба більше, даються снаряди, які нормально не підходять для цієї гаубиці. Це також 155-й калібр, але трохи інший. Артилеристам потрібно пристрілюватися, 3-4 снаряди йдуть на те, щоб зробити коригування. Далі залишається 3-4 снаряди на день. Це жах. Так неможливо навіть оборону тримати», – зазначає Симороз.

Він підкреслює, що якщо не змінити підходи до оборони, ситуацію зі снарядами, то ні про який перелом ситуації не може бути й мови.

«Звичайно, ми чекаємо контрнаступальних дій, але з такими реаліями це неможливо. Тільки розв'язання цих проблем дасть змогу ставити завдання з перехоплення ініціативи. Зараз ми в обороні. Нам не вдається перейти навіть до активної оборони», – наголосив військовий.

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