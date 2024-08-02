Ми можемо і маємо перемогти РФ. І ось чому

Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на «СВО»

«Частка видатків на війну в бюджеті Росії вже дуже велика. Вони незворотно видихаються, але сподіваються, що ми поступимося швидше»

На Росії проблеми з мобілізаційним ресурсом. Бажаючих воювати недостатньо.

Про це свідчить низка останніх сигналів з РФ.

Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на «СВО». Госдума ухвалила закон про позбавлення громадянства іноземців, які отримали паспорти, але не хочуть ставати на військовий облік. Командувач армії Кадирова Алаудінов поскаржився в ток-шоу Скабєєвої, що для досягнення відчутного успіху на фронті необхідно подвоїти або потроїти кількість особового складу. І тут же висловив скепсис, що цього можна досягти.

Частка видатків на війну в бюджеті Росії вже дуже велика. Вони незворотно видихаються, але сподіваються, що ми поступимося швидше.

Це аж ніяк не означає, що ворог став слабким і його буде легко здолати.

Зазначені факти говорять тільки про те, що ми можемо і маємо перемогти РФ. Вони хоч і більші, але з величезною кількістю внутрішніх проблем.