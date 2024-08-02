Головна Думки вголос Михайло Басараб
search button user button menu button
Михайло Басараб Політолог

Ми можемо і маємо перемогти РФ. І ось чому

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на «СВО»
фото з відкритих джерел

«Частка видатків на війну в бюджеті Росії вже дуже велика. Вони незворотно видихаються, але сподіваються, що ми поступимося швидше»

На Росії проблеми з мобілізаційним ресурсом. Бажаючих воювати недостатньо.

Про це свідчить низка останніх сигналів з РФ.

  1. Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на «СВО».
  2. Госдума ухвалила закон про позбавлення громадянства іноземців, які отримали паспорти, але не хочуть ставати на військовий облік.
  3. Командувач армії Кадирова Алаудінов поскаржився в ток-шоу Скабєєвої, що для досягнення відчутного успіху на фронті необхідно подвоїти або потроїти кількість особового складу. І тут же висловив скепсис, що цього можна досягти.

Частка видатків на війну в бюджеті Росії вже дуже велика. Вони незворотно видихаються, але сподіваються, що ми поступимося швидше.

Це аж ніяк не означає, що ворог став слабким і його буде легко здолати.

Зазначені факти говорять тільки про те, що ми можемо і маємо перемогти РФ. Вони хоч і більші, але з величезною кількістю внутрішніх проблем.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти путін закон росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська продовжують наступ на Краматорському напрямку
Битва за Часів Яр. Що відбувається на Краматорському та Покровському напрямках
18 липня, 13:35
На місце вбивства Ірини Фаріон небайдужі громадяни несуть квіти та лампади
Вбивство Фаріон. Проміжні політичні підсумки
21 липня, 16:00
Авіабомби типу ФАБ-500 мають досить серйозні руйнівні сили
Окупанти модифікували авіабомби ФАБ-500: що це означає
3 липня, 16:24
Ворог вивозить українське зерно
Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
7 липня, 08:17
8 липня Росія атакувала Київ ракетами. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»
Чому росіянам вдалося вдарити по «Охматдиту»: Генштаб розкрив тактику ворога
16 липня, 20:27
Європейські лідери закликають до активних дій проти російських кораблів
Грузія воюватиме проти «тіньового флоту» Росії
19 липня, 13:19
32% українців вважають, що досягнення миру, Україна може відмовитися від деяких своїх територій
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
23 липня, 16:35
У ГУР наголошують, що кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата
Розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину «Іскандерами»
25 липня, 14:27
Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму
В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)
30 липня, 18:52

Михайло Басараб

Ми можемо і маємо перемогти РФ. І ось чому
Ми можемо і маємо перемогти РФ. І ось чому
Переговори з Росією. Війна все одно продовжиться
Переговори з Росією. Війна все одно продовжиться
Найдієвіший спосіб нейтралізації РФ. Що має робити Україна
Найдієвіший спосіб нейтралізації РФ. Що має робити Україна
«Хороші росіяни» знову хочуть перекрутити історію Чечні
«Хороші росіяни» знову хочуть перекрутити історію Чечні
Хибне питання, у полоні якого перебуває світ
Хибне питання, у полоні якого перебуває світ
Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?
Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
21K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
8448
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6341
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
6188
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua