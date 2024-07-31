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Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян
23 липня було перепрофільовано Личаківську виправну колонію №30 під табір «Захід 4»
фото: glavcom.ua

Це вже друга установа виконання покарань на Львівщині, яку перепрофільовано для тримання окупантів

В Україні з’явився четвертий табір для тримання військовополонених росіян. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані Єдиного державного реєстру.

23 липня було перепрофільовано Личаківську виправну колонію №30 під табір «Захід 4». Це вже друга установа виконання покарань на Львівщині, яку з початку вторгнення переобладнано для тримання окупантів.

Також відбулася зміна керівника табору «Захід 4» – призначено Руслана Олійника, який до цього керував табором «Захід 1». Водночас звільнений керівник Олег Паук очолив табір «Захід 1».

Нагадаємо, що в Україні діє три табори для військовополонених: «Захід 1» – у Львівській області, «Захід 2» – на Вінниччині та «Центр 3» – у Дніпропетровській області.

Раніше журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак, згідно з законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

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Теги: війна #stoprussia окупанти обмін полоненими росія табір Україна

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