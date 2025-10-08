Путін назвав вторгнення в Україну «правильним і своєчасним»

Диктатор Путін в черговий раз заявив, що Росія «повинна досягти всіх цілей спеціальної військової операції»

Російський диктатор Володимир Путін охарактеризував рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року як «правильне і своєчасне». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Заяву Путін зробив під час наради в Санкт-Петербурзі після заслуховування начальника Генштабу російської армії. За словами диктатора, «противник відступає по всій лінії бойового зіткнення», а Росія «повинна досягти всіх цілей спеціальної військової операції».

Крім того, Путін звинуватив Україну у нібито завданні ударів «по мирних об’єктах на території Росії», щоб справити враження на «західних покровителів».

Як повідомлялося, у Кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання.

«Російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну», – йдеться у повідомленні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр».

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу».