Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч

фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала безпілотниками та ракетами Україну, у РФ в районі НПЗ у Волгограді пролунали вибухи, президент США Дональд Трампа заявив, що американські військові вдарили по ІДІЛ у Нігерії.

Удари по Одещині

Вночі 26 грудня російські окупанти вдарили по Одещині безпілотниками. Найбільше під атакою перебував південь регіону, зокрема місто Ізмаїл, де серія потужних вибухів тривала протягом кількох годин.

За даними військових та моніторингових каналів, перші групи ворожих БпЛА зайшли з акваторії Чорного моря ще наприкінці доби 25 грудня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів у бік Татарбунар, Ізмаїла та Рені. Близько пів на першу ночі жителі Ізмаїльського району почули перші звуки роботи ППО та вибухи, які повторювалися о 00:45 та о 01:31. 

Атака на Волинську область

У ніч на 26 грудня російські терористи вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.

Окупанти атакували безпілотниками Волинську область. Як стало відомо, під ударом опинилася критична інфраструктура регіону.

РФ атакувала Запорізький район

У ніч на 26 грудня російська окупаційна армія вдарила ракетами по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що росіяни завдали чотири удари КАБами по Запорізькому району. Пошкоджено приватні будинки. Крім того, внаслідок атаки постраждали чотири людини: жінки 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік.

Безпілотники атакували Волгоград

У ніч на 26 грудня безпілотники атакували Волгоград у Росії. Через загрозу ударів безпілотників було закрито аеропорт. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російське ППО відбиває масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Повідомляє, що нібито пошкоджень об'єктів немає, але на відео чітко видно задимлення та, ймовірно, пожежу. За попередньою інформацією, у районі НПЗ.

США завдали ударів по ІДІЛ у Нігерії

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної військової операції на північному заході Нігерії. 

За його словами, американська авіація завдала серію ударів по позиціях терористичного угруповання «Ісламська держава», яке він звинувачує в масових убивствах християнського населення країни.

Трамп зазначив, що атаки були здійснені за його особистою вказівкою після ігнорування терористами попередніх попереджень. Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив успішність операції, висловивши вдячність уряду Нігерії за співпрацю. 

Сенатори США засудили Путіна через удари по Україні

Сенатори США виступили зі спільною заявою, у якій різко засудили масовані атаки РФ на українські міста під час різдвяних свят. На переконання членів Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, удари по Херсону, Харкову, Одесі та інших регіонах у такий час є черговим доказом того, що Володимир Путін не прагне миру.

У заяві наголошується, що попри згоду президента Володимира Зеленського на різдвяне перемир'я, Кремль свідомо обрав шлях ескалації. Замість припинення вогню російський диктатор наказав армії атакувати мирне населення в один із найважливіших християнських днів. Сенатори нагадали, що традиція перемир’я на Різдво існувала навіть під час Першої світової війни, проте сучасна Росія нехтує будь-якими людськими цінностями.

