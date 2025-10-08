Головна Світ Політика
search button user button menu button

США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
Ракета Tomahawk
фото з відкритих джерел

Україна наголошує, що ракети Tomahawk дадуть змогу завдавати ударів по військових об’єктах углиб території Росії 

У Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Українська сторона наголошує, що ракети Tomahawk дадуть змогу завдавати ударів по військових об’єктах углиб території Росії, а також стануть ефективним інструментом стримування Володимира Путіна, посилюючи позиції України на переговорах.

Водночас український чиновник і джерело, наближене до уряду, повідомили, що не мають підтвердження, чи ухвалив Дональд Трамп остаточне рішення щодо передачі ракет Києву.

За словами іншого співрозмовника, близького до українського уряду, представники адміністрації Трампа останніми тижнями висловлювали побоювання, чи зможуть США забезпечити контроль над використанням Tomahawk Україною після їхньої купівлі та оплати країнами НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk. 

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

Теги: США війна Дональд Трамп ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи наблизять мир українські ракети
Чи наблизять мир українські ракети
29 вересня, 07:15
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
12 вересня, 09:20
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
Чарлі Кірк отримав важкі поранення в шию
У США невідомий стріляв у політичного активіста Чарлі Кірка (оновлено)
10 вересня, 22:28
Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США
США скасували обмеження на безвізові поїздки для Угорщини
16 вересня, 20:16
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Наразі всі постраждалі отримують необхідну допомогу
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
29 вересня, 07:58
Макрон вимушено чекав, доки проїде кортеж Трампа
Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу
23 вересня, 11:12
Канада сподівається привабити іноземних фахівців
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа
25 вересня, 16:36

Політика

Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни
Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua