США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios

Україна наголошує, що ракети Tomahawk дадуть змогу завдавати ударів по військових об’єктах углиб території Росії

У Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Українська сторона наголошує, що ракети Tomahawk дадуть змогу завдавати ударів по військових об’єктах углиб території Росії, а також стануть ефективним інструментом стримування Володимира Путіна, посилюючи позиції України на переговорах.

Водночас український чиновник і джерело, наближене до уряду, повідомили, що не мають підтвердження, чи ухвалив Дональд Трамп остаточне рішення щодо передачі ракет Києву.

За словами іншого співрозмовника, близького до українського уряду, представники адміністрації Трампа останніми тижнями висловлювали побоювання, чи зможуть США забезпечити контроль над використанням Tomahawk Україною після їхньої купівлі та оплати країнами НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk.

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.