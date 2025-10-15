Головна Світ Соціум
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді
Губернатор російського регіону стверджує, що атаку БпЛА нібито відбито
фото: скриншот з відео

У Красноармійському районі міста виникла пожежа

У ніч на 15 жовтня БпЛА атакували російський Волгоград. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кримський вітер.

Зазначається, що в Красноармійському районі міста виникла пожежа. Водночас губернатор регіону Андрій Бочаров стверджує, що атаку БпЛА нібито відбито.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

війна росія нафта

