Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду
Володимиру Паліброді назавжди 53
колаж: glavcom.ua

Володимир Паліброда майже все життя присвятив військовій справі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Паліброду.

Старший солдат Володимир Паліброда, позивний Туман, загинув на Харківщині 26 травня 2022 року – отримав осколкове поранення, коли намагався врятувати побратима. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Володимир Паліброда народився 17 січня 1969 року на Буковині. Майже все своє життя присвятив військовій справі. Був учасником миротворчих операцій в Іраку, колишній Югославії, Кореї, Сьєрра-Леоне. Згодом пішов добровольцем в АТО, де воював з 2015 по 2017 рік. Після кількох поранень його комісували. Далі шість років працював в адміністративно-господарському відділі «Чернівціобленерго».

Попри інвалідність та хворе серце, Володимир Паліброда з 24 лютого 2022 року штурмував військкомат, поки його не мобілізували
Попри інвалідність та хворе серце, Володимир Паліброда з 24 лютого 2022 року штурмував військкомат, поки його не мобілізували
фото: Чернівецька обласна рада

Діти виросли і влаштували своє життя за кордоном, тож у Володимира та його дружини Наталії почався новий етап життя – коли можна присвятити час одне одному, радіти кожному дню. Однак цьому завадила повномасштабна війна.

Із 24 лютого 2022 року Паліброда постійно штурмував військкомат. Попри інвалідність та хворе серце, він зміг мобілізуватися в середині березня 2022 року.

Понад два місяці захисник воював на передових позиціях
Понад два місяці захисник воював на передових позиціях
фото: Чернівецька обласна рада

«Я просила, молила не йти: «Володю, будеш тут корисним. Підеш інструктором, дітей вчитимеш». Він навіть чути нічого не хотів. З 24 лютого не міг ні їсти, ні спати. Прошу: «Володю, сідаємо вечеряти!». А він: «Мені їжа не йде до рота!» Такий він. Справжній чоловік, герой… Дуже шкодував юнаків, які загинули на війні. Зітхав: «Я хоч пожив, щось бачив. А то ще діти, їм би ще жити й жити…», – згадує про чоловіка дружина Наталя.

Понад два місяці захисник воював на передових позиціях. Родині телефонував, але всього пережитого не розповідав: не хотів засмучувати.

Старший солдат Володимир Паліброда, позивний Туман, загинув на Харківщині 26 травня 2022 року – отримав осколкове поранення, коли намагався врятувати побратима. Йому було 53 роки.

«Спасибі тобі, друже, за твою вірність та відданість, – написали колеги з «Чернівціобленерго». – Ти був добрим товаришем та щирим патріотом».

Героя поховали на Алеї Слави Центрального кладовища у Чернівцях. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

Колишня вулиця Новосибірська у Чернівцях тепер носить імʼя Володимира Паліброди.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна загроза – це ворожі безпілотники дальньої дії, «Шахеди» у першу чергу
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
14 жовтня, 18:22
Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20
Іллєнко з побратимами, літо 2025 року
«Вибір простий, але страшний». Екснардеп Іллєнко звернувся до тих, хто планує пересидіти війну
25 вересня, 18:54
Донецька область – найгарячіша ділянка 1 250-кілометрової лінії фронту
Донеччина – «ворота Росії», а не головна ціль: AP розповів про амбіції Кремля
8 жовтня, 01:09
Орієнтовна карта бойових дій станом на 23 вересня
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
23 вересня, 13:49
Амалія стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра
Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
1 жовтня, 09:02
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
1 жовтня, 12:09
На території нафтобази фіксується масштабна пожежа
Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим
13 жовтня, 10:49

Суспільство

Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду
Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду
В Україні місцями дощитиме: погода на 20 жовтня 2025
В Україні місцями дощитиме: погода на 20 жовтня 2025
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua