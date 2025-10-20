Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду

Володимир Паліброда майже все життя присвятив військовій справі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Паліброду.

Старший солдат Володимир Паліброда, позивний Туман, загинув на Харківщині 26 травня 2022 року – отримав осколкове поранення, коли намагався врятувати побратима. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Володимир Паліброда народився 17 січня 1969 року на Буковині. Майже все своє життя присвятив військовій справі. Був учасником миротворчих операцій в Іраку, колишній Югославії, Кореї, Сьєрра-Леоне. Згодом пішов добровольцем в АТО, де воював з 2015 по 2017 рік. Після кількох поранень його комісували. Далі шість років працював в адміністративно-господарському відділі «Чернівціобленерго».

Попри інвалідність та хворе серце, Володимир Паліброда з 24 лютого 2022 року штурмував військкомат, поки його не мобілізували фото: Чернівецька обласна рада

Діти виросли і влаштували своє життя за кордоном, тож у Володимира та його дружини Наталії почався новий етап життя – коли можна присвятити час одне одному, радіти кожному дню. Однак цьому завадила повномасштабна війна.

Із 24 лютого 2022 року Паліброда постійно штурмував військкомат. Попри інвалідність та хворе серце, він зміг мобілізуватися в середині березня 2022 року.

Понад два місяці захисник воював на передових позиціях фото: Чернівецька обласна рада

«Я просила, молила не йти: «Володю, будеш тут корисним. Підеш інструктором, дітей вчитимеш». Він навіть чути нічого не хотів. З 24 лютого не міг ні їсти, ні спати. Прошу: «Володю, сідаємо вечеряти!». А він: «Мені їжа не йде до рота!» Такий він. Справжній чоловік, герой… Дуже шкодував юнаків, які загинули на війні. Зітхав: «Я хоч пожив, щось бачив. А то ще діти, їм би ще жити й жити…», – згадує про чоловіка дружина Наталя.

Понад два місяці захисник воював на передових позиціях. Родині телефонував, але всього пережитого не розповідав: не хотів засмучувати.

Старший солдат Володимир Паліброда, позивний Туман, загинув на Харківщині 26 травня 2022 року – отримав осколкове поранення, коли намагався врятувати побратима. Йому було 53 роки.

«Спасибі тобі, друже, за твою вірність та відданість, – написали колеги з «Чернівціобленерго». – Ти був добрим товаришем та щирим патріотом».

Героя поховали на Алеї Слави Центрального кладовища у Чернівцях. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

Колишня вулиця Новосибірська у Чернівцях тепер носить імʼя Володимира Паліброди.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.