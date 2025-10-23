Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський

Президент зробив заяву про співпрацю РФ та Китаю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ і не зацікавлений у перемозі України над державою-агресоркою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави держави у Брюсселі.

За словами президента, китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив його, що не продаватиме зброю РФ. Водночас Зеленський переконаний, що Китай не зацікавлений у єдності Європи та США, а також слабкій позиції Москви.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження об'єктів на території РФ. Він зауважив, що зброя з США використовувалася лише для ударів по тимчасово окупованих територіях країни.