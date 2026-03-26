У Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових всеукраїнської мережі Recovery: фото

Христина Жиренко
Христина Жиренко
У Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових всеукраїнської мережі Recovery: фото

Віктор та Олена Пінчуки розширюють мережу інноваційних центрів реабілітації для військових 

Національна мережа Recovery, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України, розширюється. В Києві запрацював уже 19-й інноваційний реабілітаційний центр для захисників і захисниць України. Щороку тут зможуть отримувати безоплатні послуги з реабілітації майже тисяча військових.

Це вже четвертий центр Recovery на Київщині, який надає якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу. Проєкт Recovery – приклад ефективного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ.

У Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових всеукраїнської мережі Recovery: фото фото 1

Віктор Пінчук, засновник проєкту Recovery:

«Ми відкриваємо вже 19-й центр мережі Recovery, і це справді найпотужніша та найсучасніша мережа центрів фізичної реабілітації в країні. За цей час понад 43 тисячі наших героїв і героїнь уже пройшли відновлення. Філософія проєкту, який ми започаткували разом із моєю дружиною Оленою: наші захисники виборюють незалежність на фронті, і якщо з ними щось трапляється, вони мають знати, що тут ми зробимо все, щоб вони відчували свою незалежність. Саме тому ми розбудовуємо цю мережу по всій країні, щоб віддячити нашим героям і забезпечити їм найкраще відновлення».

Центр оснащено інноваційним обладнанням, яке покриває весь спектр функціональних порушень, зокрема отриманих внаслідок вогнепальних поранень і мінно-вибухових травм. Так, використовуються системи з віртуальною реальністю (VR) та біологічним зворотним зв’язком, що дозволяють ефективно відновлювати рухові функції та координацію.

У лікувально-реабілітаційній зоні коштом проєкту Recovery облаштували залу фізичної терапії, кабінет індивідуальних занять із фізичної реабілітації, кабінети ерготерапії, асистивних технологій, лазерної терапії, фізіотерапії, масажу, психотерапевта, терапевта мови й мовлення, інклюзивні санвузли й технічні приміщення. Простір облаштували повністю безбар’єрним для пацієнтів: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичне антиковзке покриття підлоги, поручні в коридорах, інклюзивні санітарні вузли.

До облаштування реабілітаційного центру долучилася міська влада Києва за ініціативи мера Віталія Кличка, зокрема створивши палатне відділення на 36 ліжок. 

Відновлення військових забезпечує мультидисциплінарна команда фахівців – лікарі фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ), фізичні терапевти і їхні асистенти, ерготерапевт, терапевт мови й мовлення, психологи, а також техніки ортезисти-протезисти. Команда регулярно підвищує кваліфікацію та впроваджує сучасні підходи до реабілітації в межах освітнього напряму проєкту Recovery.

У Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових всеукраїнської мережі Recovery: фото фото 2

Тетяна Осипчук, завідувачка реабілітаційного центру Recovery в Києві:

«Відновлення військових – це не лише про лікування травми, а насамперед про людину, її потреби та цілі. Саме тому мультидисциплінарний підхід є ключовим: він дозволяє одночасно працювати з фізичними, психологічними та соціальними наслідками війни. Коли команда фахівців діє злагоджено, це допомагає не просто зменшити симптоми, а відновити функціональність і повернути наших захисників і захисниць до активного життя»

Освітній напрям для фахівців – один із пріоритетів Recovery. Проєкт розвиває професійну спільноту і відкриває доступ до навчання не лише для фахівців мережі, а й для всієї сфери фахівців фізичної реабілітації. Уже 6500 медичних фахівців взяли участь в освітніх заходах. У межах ініціативи також організовано міжнародні стажування в 11 країнах – Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Латвії, Литві, Норвегії, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації спеціалісти забезпечують якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу. Інноваційні центри Recovery надають безоплатні послуги у Вінниці, на Дніпровщині (три центри), Київщині (чотири центри), у Луцьку, Львові, Одесі (два центри), Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Чернігові і Чернівцях. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 43 000 пацієнтів.

Теги: гуманітарна допомога Віктор Пінчук

