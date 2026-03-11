Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою

Берлін вирішив використати списані електростанції

Німеччина підготувала до відправки в Україну обладнання зі списаних електростанцій, яке планують використати для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

За словами міністра, Німеччина продовжує підтримувати Україну в енергетичному секторі, зокрема під час проходження зимового періоду. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу допомогу для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Йшлося, зокрема, про передачу обладнання, необхідного для ремонту енергетичних об’єктів, яке знімають зі старих німецьких електростанцій.

«Запланована частина обладнання вже демонтована та підготовлена до відправки. Очікуємо на отримання його найближчим часом», – повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна розраховує на рішення щодо демонтажу та передачі обладнання з інших німецьких енергетичних об’єктів. Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання фінансової підтримки української енергетики. За словами Шмигаля, одним із ключових пріоритетів для України є отримання кредиту від Європейського Союзу на суму €90 млрд.

Із цієї суми близько €5 млрд планують спрямувати на нагальні потреби енергетичного сектору вже у 2026 році. «Це критично необхідно для підготовки до наступної зими. Розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні», – зазначив міністр.

Раніше президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту.