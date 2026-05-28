Негода наробила лиха у низці областей: рятувальники показали наслідки

Через сильні пориви вітру та дощі підрозділи ДСНС неодноразово залучалися до прибирання повалених дерев і ліквідації наслідків негоди на Миколаївщині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Запоріжжі та Прикарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники розчищали проїжджі частини доріг, прибирали аварійні дерева з житлового сектору та деблоковували пошкоджені автівки. Найбільше звернень надійшло з Кіровоградщини, де підрозділи ДСНС здійснили 92 виїзди.

Унаслідок негоди загиблих і травмованих немає.

фото: ДСНС

«Під час сильного вітру уникайте перебування під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач. У разі небезпеки телефонуйте «101», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, через негоду без електропостачання залишаються понад 350 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.