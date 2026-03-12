Головна Світ Соціум
Молдова попередила українських біженців про аферу з тимчасовим захистом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Влада Молдови закликала біженців не вірити «помічникам» у соцмережах
фото з відкритих джерел

Українців у Молдові намагаються ошукати на темі продовження статусу

Генеральний інспекторат з міграції Молдови повідомив про шахраїв, які під виглядом урядового ресурсу намагаються отримати гроші від українських біженців за продовження тимчасового захисту. Його слова цитує Newsmaker, інформує «Главком».

Генінспекторат міграції попередив про шахрайський сайт, який нібито пропонує переселенцям із України платне продовження тимчасового захисту. 

«Сайт protectietemporara.md не керується Генеральним інспекторатом міграції та не належить до державних органів Молдови. Зміст та послуги, що пропонуються, – шахрайство», – повідомили в генінспектораті.

У відомстві нагадали, що процедура продовження тимчасового захисту є безкоштовною, а заяви подаються виключно на офіційній платформі igm.gov.md у розділі «Тимчасовий захист», підрозділ «Продовжити тимчасовий захист».

У Генінспектораті також заявили, що повідомили про сайт компетентних органів та ініціювали його перевірку та блокування.

«Для отримання достовірної інформації звертайтесь лише до офіційних джерел. Якщо вас просили заплатити або ви користувалися підозрілими платформами, одразу повідомляйте про це поліцію», – наголосили в інспектораті.

«Главком» також писав, що українських біженців у країнах ЄС стало більше. Станом на кінець 2025 року загальна кількість громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, сягнула 4,35 млн осіб. 

До слова, у жовтні 2025 року країни Європейського Союзу видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям. Це другий за величиною місячний показник року, поступаючись лише вересневому піку. Німеччина продовжує бути лідером серед країн ЄС за кількістю українських біженців, прийнявши понад 1,2 млн осіб, що складає майже 28,6% від загальної кількості в ЄС. 

Теги: Молдова українці українці за кордоном гуманітарна допомога

Коментарі — 0

