Литва передасть Україні енергетичне обладнання на €160 тис.

Допомога призначена для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час війни

Литовський оператор енергомереж допоможе відновлювати енергетику України

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid надасть гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 тисяч євро. Про це повідомляє портал Delfi, передає «Главком».

Як зазначається, відповідне рішення про надання допомоги було затверджене радою директорів компанії ще у лютому. У п’ятницю, 13 березня Litgrid підтвердила реалізацію цього рішення на Вільнюській фондовій біржі Nasdaq.

У компанії пояснили, що допомога призначена для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час війни.

«Мета використання гуманітарної допомоги – відновлення українських енергетичних об’єктів, які постраждали від війни», – повідомили в Litgrid.

Згідно із заявою компанії, договори будуть укладені з організаціями, які працюють в Україні та відповідають вимогам законодавства про міжнародну допомогу.

До переліку обладнання, яке передадуть Україні, входять:

газові вимикачі;

ізолятори;

трансформатори;

опори;

лінійна арматура для електромереж.

Передане обладнання має допомогти відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру та підтримати стабільну роботу енергосистеми України.