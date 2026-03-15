Литва передасть Україні енергетичне обладнання на €160 тис.

Іванна Гончар
Допомога призначена для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час війни
Литовський оператор енергомереж допоможе відновлювати енергетику України

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid надасть гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 тисяч євро. Про це повідомляє портал Delfi, передає «Главком».

Як зазначається, відповідне рішення про надання допомоги було затверджене радою директорів компанії ще у лютому. У п’ятницю, 13 березня Litgrid підтвердила реалізацію цього рішення на Вільнюській фондовій біржі Nasdaq.

У компанії пояснили, що допомога призначена для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час війни.

«Мета використання гуманітарної допомоги – відновлення українських енергетичних об’єктів, які постраждали від війни», – повідомили в Litgrid.

Згідно із заявою компанії, договори будуть укладені з організаціями, які працюють в Україні та відповідають вимогам законодавства про міжнародну допомогу.

До переліку обладнання, яке передадуть Україні, входять:

  • газові вимикачі;
  • ізолятори;
  • трансформатори;
  • опори;
  • лінійна арматура для електромереж.

Передане обладнання має допомогти відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру та підтримати стабільну роботу енергосистеми України.

Читайте також:

Читайте також

Пакет допомоги від Британії є чітким сигналом Кремлю про незмінність підтримки Києва
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
20 лютого, 17:14
Україна залучила підтримку шести країн для відновлення енергетичної інфраструктури
Європейські партнери погодили передачу обладнання для українських ТЕС і ТЕЦ
20 лютого, 15:25
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Як будуть вимикати світло 24 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
23 лютого, 19:56
Посадовці Люксембургу посперечалися через українців призовного віку на тлі допомоги Україні.
Люксембург заявив про зростання кількості чоловіків призовного віку з України
27 лютого, 18:28
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
27 лютого, 21:59
Ескалація навколо Ірану підняла ризик нафтового шоку
Війна проти Ірану підштовхнула світ до нової кризи
4 березня, 12:46
Через війну на Близькому Сході та відмову від російського газу Європа різко збільшує залежність від дорогого зрідженого газу
Загострення навколо Ірану різко ускладнило закупівлі газу в Європі
5 березня, 12:41
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
6 березня, 10:33
Енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергообʼєктів
П'ять областей України частково знеструмлено через обстріли РФ – Міненерго
10 березня, 11:00

Суспільство

Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд
Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд
Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу
Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу
День працівників ЖКГ 2026: історія свята, традиції та привітання
День працівників ЖКГ 2026: історія свята, традиції та привітання
В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 15 березня 2026
В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 15 березня 2026
Литва передасть Україні енергетичне обладнання на €160 тис.
Литва передасть Україні енергетичне обладнання на €160 тис.
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
